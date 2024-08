Com apoio da Suzano, projeto leva natação para crianças e adolescentes de Americana

Com apoio da Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir de árvores plantadas de eucalipto, a Associação de Natação Americanense levou aulas de natação para crianças e adolescentes de baixa renda em Americana (SP). A iniciativa faz parte do projeto “Construindo Campeões”, que visa levar a modalidade, incentivar a prática de atividades físicas e ainda promover a prevenção a acidentes. Ao todo, 80 crianças e adolescentes, com idade entre 6 anos e 18 anos, receberão o certificado de conclusão do curso de natação neste sábado (03/08), em solenidade de formatura que será realizada às 10h30, no Complexo Poliesportivo Municipal Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico de Americana.

Desenvolvido desde agosto de 2023, o projeto tem como objetivo promover a iniciação social de crianças na natação, prevenir afogamentos e incentivar a prática esportiva. “Na Suzano, nós acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo, e o projeto Construindo Campeões está conectado a esse nosso direcionador. O nosso apoio a essa iniciativa visa proporcionar o acesso de crianças e adolescentes ao esporte, em especial a essa modalidade que pode estar um pouco distante da realidade de muitos jovens. É motivo de alegria para a Suzano fazer parte desse projeto que proporcionou tantos benefícios a essas crianças e adolescentes de Americana”, comenta Adriano Martins coordenador de Relacionamento Social da Suzano.

O presidente da Associação de Natação Americanense, Renato Sega, reforça a importância da iniciativa para a qualidade de vida dos jovens participantes. “Compreendemos que a prática esportiva desempenha um papel fundamental no desenvolvimento integral dos jovens, oferecendo muito mais do que a aquisição de habilidades na água. Além de contribuir com o acesso à prática esportiva de qualidade e da promoção da saúde, por meio deste projeto também buscamos a prevenção ao afogamento, uma das maiores causas de morte de crianças”, comenta.

Para participar do projeto, os(as) alunos(as) precisaram atender alguns requisitos, como estar devidamente matriculados no Ensino Fundamental ou Médio em instituições públicas de ensino e apresentar frequência nas aulas. As aulas de natação foram semanais e realizadas no Complexo Poliesportivo Municipal Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, que foi cedido pela Prefeitura de Americana. Além das aulas de natação com uma equipe multidisciplinar, composta por 7 profissionais da Natação Americana, os jovens participantes ganharam uniforme completo, com camiseta, bermuda, maiô, óculos e touca.

Julia Moreira Melo, de 9 anos, foi uma das crianças beneficiadas pelo projeto Construindo Campeões. “Fiz um ano de natação e gostei muito de tudo o que aprendi. Acho que foi muito importante para a minha vida e quero continuar nadando”, comenta.

A mãe dela, Natalia de Oliveira Moreira Melo, elogia a iniciativa. “Foi uma experiência muito positiva para a Julia. Ela gostou tanto que quer continuar fazendo natação para conseguir participar de competições. Os professores são muito bem treinados e proporcionaram muito aprendizado a ela e às demais crianças. Só temos a agradecer a toda a equipe e patrocinadores envolvidos nesse projeto”, diz.

O Construindo Campeões foi desenvolvido por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte (Lei 11.438/06) e, além da Suzano, contou com apoio de outras empresas da região.

