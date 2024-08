Curso gratuito ‘Organize seu Negócio’recebe inscrições até dia 04 em Nova Odessa

O Sebrae Aqui Nova Odessa está com inscrições abertas para uma nova turma do curso gratuito “Organize Seu Negócio”, que será realizada entre os dias 20 e 23 de agosto, das 8h às 12h, exclusivamente para MEIs (Microempreendedores Individuais) da cidade. O encontro acontecerá na sede do Sebrae Aqui Nova Odessa, que fica no mesmo prédio do novo Poupatempo e Centro Municipal de Referência do Empreendedor e do Trabalhador, na Rua Duque de Caxias, nº 600, no Centro.

Durante os quatro encontros presenciais do curso, os participantes aprenderão um pouco mais sobre como dominar habilidades essenciais, desde a formação de preço até como manter o fluxo de caixa impecável.

As inscrições são gratuitas e estão disponíveis até o dia 04 de agosto. Os inscritos também receberão dicas para impulsionar o negócio com estratégias de marketing digital, além de ter contato com as características do comportamento empreendedor. O curso “Organize o Seu Negócio” é exclusivo do Sebrae e revela todos os segredos para transformar o MEI em um empresário de sucesso.

As inscrições são gratuitas e estão disponíveis até dia 04 de agosto através do link https://empreendarapido.sebraesp.com.br/produto/turma/31047789. Mais informações estão disponíveis via WhatsApp do Sebrae Aqui Nova Odessa, pelo número (19) 99759-8167.

MEIs

Exatos 15 anos após a criação do modelo, completados neste mês de julho de 2024, Nova Odessa conta atualmente com 4.063 MEIs (Microempreendedores Individuais) cadastrados e ativos, gerando renda, empregos e movimentando a Economia local.

O MEI é considerado uma ferramenta essencial para geração de emprego, distribuição de renda, inclusão social e previdenciária, redução da informalidade e fortalecimento da economia brasileira – sem falar no fato de ser uma tendência, com números de crescimento constantes.

Para apoiar esses empreendedores, a Prefeitura da cidade viabilizou a criação, em 2023, de uma unidade local do Banco do Povo Paulista e, principalmente, unificou 10 serviços essenciais para os negócios no novo Centro Municipal de Referência ao Empreendedor e Trabalhador, que fica na Rua Duque de Caxias, nº 600, no Centro.

No mesmo prédio, atendem hoje o Poupatempo, a Secretaria de Desenvolvimento, o PLT (Posto Local do Trabalho), o Procon, o Posto do Sebrae Aqui, a agência do Banco do Povo Paulista, a Junta do Serviço Militar, o Detran.SP, a Sala dos Empreendedores e, mais recentemente, também o PAV (Ponto de Atendimento Virtual) da Receita Federal.

