O ex-prefeito de Nova Odessa Bill Vieira de Souza apresentou seu candidato a vice para as eleições deste ano.

Com a presença dos prefeitos de Americana Chico Sardelli e de Santa Bárbara Rafael Piovezan, ambos do PL, BVS apresentou Zé Carlos Maximiano, dono do Posto onde aconteceu o encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro na cidade.

Republicanos, Macris e Molina com Bill

Zé Carlos vem do ramo de transporte e é casado com a ex-diretora de Cultura do governo Bill Regina Pocai. Ele está hoje no Republicanos.

Quem também marcou presença no evento foi o grande padrinho do então prefeito tucano hoje suplente de deputado federal Vanderlei Macris (PSDB).

O assessor especial do governador Tarcísio de Freitas Ricardo Molina esteve no evento com assessores prestando apoio ao nome forte do partido na cidade Vanderlei Cocato, que chegou a ser cotado para ser candidato a vice.

História de vida, Coden e Servidores

Bill contou parte de sua história de vida e focou na origem humilde. Disse também que o outro grupo tentou plantar boatos de que não viria candidato, mas estava lá pra que todos possam dizer que Ele é candidato. Falou do período que fez faculdade e fez questão de frisar erros de português para dizer que ‘venceu na vida’ mas não esquece da origem.

Com relação ao governo, falou que a Coden precisa voltar a servir o povo da cidade e que os servidores precisam voltar a ser valorizados. Não citou o prefeito Leitinho ou mesmo qualquer um de seu grupo.

