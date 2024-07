Uma das maiores identidades do Rio de Janeiro é o chá mate. Muito consumido nas praias cariocas, ele se tornou patrimônio cultural e imaterial da cidade em 2012. No entanto, o que nem todo mundo sabe é quais são os benefícios deste produto.

Fúlvia Hazarabedian, nutricionista e responsável pelo programa de nutrição da Bio Ritmo , diz que a especiaria possui diversas qualidades, já que possui saponinas e teobromina em sua composição. “Os dois antioxidantes e anti-inflamatórios ajudam no sistema imunológico, no humor e na resistência insulínica, o que pode ajudar a prevenir diabetes. Outro benefício é o auxílio na oxidação das células de gordura, que ajuda a diminuir os níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue.” , coloca.

De acordo com a especialista, a erva também é um aliado para quem quer potencializar o treino. E o benefício é bem parecido com o do café: o efeito termogênico. “Ingerir a bebida antes de começar a atividade física pode ajudar tanto na performance e rendimento, quanto na perda de peso, pelo efeito termogênico da cafeína que acelera o metabolismo, fazendo com que o corpo gaste mais energia e aumente a queima de gordura corporal. Obviamente não é a única ferramenta para quem tem esse objetivo, portanto, consultar um profissional continua sendo a prioridade para quem tem objetivos específicos na dieta ou no treino”, alerta.

Leia + Sobre todos os Esportes

A nutricionista acrescenta que o mate se popularizou através de bebidas, seja pelo chá gelado nas praias cariocas ou pelo chimarrão na região Sul do país. “Qualquer pessoa pode conhecer os benefícios da erva com muita criatividade. Muitas receitas podem ser feitas com a erva mate em pó, como panquecas, bolos, brigadeiros e até mesmo pão. O importante é dosar a quantidade e avaliar o quanto o sabor vai aparecer”, finaliza.

Chá e cafeína

Como a erva mate possui cafeína, ajuda a combater o cansaço e a sonolência, mas para pessoas que já lutam com essa falta de sono ou com a ansiedade é preciso tomar cuidado para que não fiquem mais aceleradas, ou sem conseguir dormir. Dessa forma é importante escolher bons horários para tomar o chá mate e não abusar. No caso, para quem gosta de treinar e fazer exercícios físicos, Fulvia indica colocar o chá mate no pré-treino.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP