Preso em flagrante por “tráfico na bike”, em Nova Odessa

A GCM (Guarda Civil Municipal) da Prefeitura de Nova Odessa realizou recentemente a prisão de um suspeito de 35 anos com uma “quantidade razoável” de entorpecentes prontos para venda e consumo na região do Jardim Santa Rita 1. O suspeito estava andando em uma bicicleta e quando avistou a viatura e “mudou de direção repentinamente”, despertando a atenção da Guarda Civil Municipal.

Diante da suspeita dos GCMs, foi realizada a abordagem do cidadão. No bolso da bermuda do suspeito, foram localizadas 5 porções de crack e R$ 282,00 em espécie. O homem portava também uma sacola, que estava presa no guidão da bicicleta. Nela, havia um “kit” com mais 13 porções de crack idênticas às que estavam no seu bolso, e mais 15 “kits” com 14 porções em cada – somando 206 porções de cocaína no total. Um celular da marca Samsung e a bicicleta que o suspeito pilotava também foram apreendidas.

Ao final do registro de ocorrência, o homem foi encaminhado e apresentado na Delegacia de Polícia de Nova Odessa, onde o delegado de plantão decretou a voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo o suspeito preso e à disposição da justiça. O atendimento à ocorrência teve apoio dos GCMs Inspetor Forti, Moraes e Rodrigo.