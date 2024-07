46 vidas em 44 meses: SP-304 mata 10x mais que a média das demais vias

Mais um acidente movimentou o policiamento na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). Desta vez, duas jovens vítimas foram fortemente atropeladas por um condutor embriagado. Uma delas foi transferida para a Santa Casa de Santa Bárbara d’Oeste e está em estado grave. Além do risco à vida, fica agora para a comunidade arcar com os custos das horas de trabalho pericial, policial, de resgate, internação e tratamento.

Dados inéditos apurados pelo Portal Novo Momento mostram que 46 pessoas morreram só nesta rodovia nos últimos 44 meses. O período é referente ao mês em que os antigos radares deixaram de funcionar nos dois sentidos entre Americana e Santa Bárbara.

A rodovia corta zonas residenciais e industriais das duas cidades e possui dezenas de acessos onde a velocidade máxima é drasticamente alterada, conta com declive, proximidade com mato alto e não recebe reparo de sinalização e asfalto há um bom tempo.

Inúmeras justificativas já foram apresentadas pelo DER – responsável pela via -, para o retardo da instalação de novos equipamentos de videomonitoramento e o número de vítimas segue aumentando.

Nos últimos doze meses houve recorde de mortes desde 2020. 13 pessoas faleceram no trecho de 24 quilômetros entre a Anhanguera e a divisa com Piracicaba. No período anterior haviam sido nove vítimas.

Desde novembro de 2020, 232 pessoas morreram no trânsito das duas cidades, considerando todas as ruas e avenidas, sendo 134 em Americana e 98 em SBO. Porém, o que chama atenção é que juntas, as duas cidades contam com 1.5 mil quilômetros de malha viária, mas, sozinha, a SP-304, que detêm menos de 2% dessa malha, contabilizou 20% dos óbitos.

O levantamento inclui atropelamentos, choque e colisão entre motoristas, caminhoneiros, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Nos 44 meses que antecederam a retirada dos equipamentos, o número de vítimas foi de 40 – (208 considerando todas as vias).