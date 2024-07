Com início neste 2º semestre, FAM está com inscrições abertas para Pós-Graduação

Com início previsto para agosto, a Faculdade de Americana está com inscrições abertas para os cursos de Pós-Graduação em diversas áreas. As aulas estão previstas para começar em agosto. Os cursos têm variação em seu tempo de conclusão, a duração no mínima para todos é de pelo menos 1 ano e meio. As inscrições e valores, através do site: vestibularfam.com.br.

Conheça os cursos:

Especialização em Psicologia Escolar e Educacional; Especialização em Marketing e Negócios; Especialização em Neuropsicopedagogia e Psicomotricidade; Especialização em Medicina Equina e Especialização em Estratégia Fiscal e Tributária, além de MBA em Finanças, Investimentos e Banking.

Ao cursar uma pós-graduação, dependendo do foco do profissional, automaticamente novas possibilidades se abrem para o mercado de trabalho.

Saiba algumas:

1. Diferencial no Currículo

Com a busca por uma especialização, o profissional desenvolve uma capacidade de análise mais crítica sobre a área em que atua. Este é um diferencial importante para recrutadores que buscam profissionais atualizados no mercado de trabalho.

2. Prática

Discutindo e trazendo temas da sua rotina profissional, o aluno aumenta o seu conhecimento com novas ferramentas e conhecimentos adquiridos com professores Mestres, Doutores e outros que estão ativos no mercado de trabalho. Na FAM, com toda a estrutura da Instituição, o aluno tem além do conhecimento em sala de aula, atividades práticas em ambientes externos, de acordo com as necessidades do curso, com as parcerias oferecidas pela faculdade.

3. Promoção

Para quem busca novos ares ou uma promoção na empresa, a pós-graduação é uma oportunidade para aumentar a remuneração. A remuneração do especialista, em sua maioria, pode chegar a 50% a mais do que um profissional com apenas graduação.

4. Networking

Assim como a graduação, ao cursar a pós, o profissional tem novas oportunidades de contatos com outros profissionais da área, de outras empresas, aumentando a rede de contatos e, muitas vezes, contatos diretos e certeiros para novas possibilidades de emprego.

5. Investimento

Ao cursar a Pós na FAM, os valores cabem no bolso e o aluno usufrui de uma grande estrutura para os estudos. Os valores são de R$450,00 a R$996,00, de acordo com o curso escolhido.

Com o investimento nos cursos de Pós-Graduação, a FAM busca fortalecer todas as propostas de cursos oferecidos pela Instituição. “Já temos nosso reconhecimento nos cursos técnicos e graduação, a cada ano estamos fortalecendo nosso público de pós-graduados oferecendo professores capacitados e de mercado, com valores competitivos para aqueles que precisam especializar-se nas áreas escolhidas”, disse o diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini.