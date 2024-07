Região da Balsa: alerta pra risco de falta d'água

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realiza um serviço de manutenção no Jardim da Balsa, nesta terça-feira (16), a partir das 7h. Será instalado um novo registro de rede de água na Estrada da Balsa, altura do número 2.076. A peça vai substituir um registro que será retirado da Avenida João Luiz Mazer, 806.

Segundo a autarquia, os serviços são necessários para assegurar o abastecimento na região.

Durante a execução do trabalho, pode haver reflexos no abastecimento no Jardim Balsa I e II. O DAE pede que a população mantenha um consumo consciente.

Alerta da Balsa

A previsão é de que a manutenção seja concluída no fim da tarde, com retorno gradativo do abastecimento entre o início da noite e a manhã de quarta-feira (17).

