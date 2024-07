Realeza da FAICI (Festa do Peão) 2024 é eleita

Muita beleza, simpatia e desenvoltura marcaram a final do concurso da Rainha FAICI 2024 na noite do último sábado (13), no Espaço de Eventos Itaboraí, em Indaiatuba. Das 15 finalistas, foram eleitas a Rainha FAICI 2024, Princesa, Madrinha, Musa FAICI e Garota Rodeio da edição deste ano da festa, que acontece entre os dias 02 a 10 de agosto. O cantor Renan Teixeira abrilhantou ainda mais a noite com um grande show para o grande público que marcou presença.

O privilégio de representar a autoridade máxima da Corte de um dos maiores rodeios do Estado de São Paulo, será da modelo e influenciadora, Giovanna Ciola, 20 anos, da cidade de São Bernardo do Campo. Da cidade de Indaiatuba, a corretora de imóveis, Pamela Giacometi, 24 anos, foi eleita a Princesa. O título de Madrinha é da assistente de RH, Dryka Corrêa, 27 anos, de Monte Mor. Natural de Indaiatuba, a designer de sobrancelhas, Diana Karen, 22 anos, ficou com o título de Musa. Giovanna Favaretto, 20 anos, estudante de medicina veterinária, natural de Itu, foi eleita Garota Rodeio.

Na final, as candidatas apresentaram, todas juntas, uma coreografia. Em seguida, fizeram duas entradas individuais classificatórias. A bancada, composta por 12 jurados, deram notas, sem fração, de 1 a 5 para os quesitos: beleza, simpatia e desenvoltura. Entre os prêmios para as vencedoras do concurso estão roupas, procedimentos estéticos, além de premiação em dinheiro. A organização do concurso é de Júnior Grotto e Maurício Rezitano.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Vale lembrar que a abertura da 35ª edição da festa, dia 02 de agosto, com a apresentação da GPCI, terá os shows de Bruno & Marrone e Léo & Raphael. No dia 03 de agosto, a Brasa apresenta os shows da cantora Simone Mendes, da dupla Guilherme & Benuto e do cantor Luan Pereira. Para encerrar o primeiro final de semana, no dia 04 de agosto, a FIAT Balilla traz o grande fenômeno do momento da música sertaneja, a “Boiadeira”, Ana Castela.

A segunda semana da FAICI começa no dia 08 de agosto. Neste dia, a Panificadora Líder apresenta os shows de Luan Santana, Renan Teixeira e Nathan Alves. Dia 09 de agosto, com a apresentação da Longitude, Henrique & Juliano e Rayane & Rafaela comandam a galera presente. E, para fechar o evento com chave de ouro, no dia 10 de agosto, o GoodBom Supermercados apresenta os shows de Jorge & Mateus, Pedro Sampaio e D’Lucca & Gabriel.

FAICI CAST

No dia 14 de maio foi ao ar o episódio de estreia do FAICI cast – o podcast da Festa do Peão de Indaiatuba. A atração, comandada por José Marques Barbosa, presidente da FAICI, e o empresário, Pedro Queiroz, acontece sempre às terças, às 20h, com transmissão pela TV Regional, além dos canais de Youtube, tanto da TV como da FAICI. Na programação, sempre muita música boa, entrevista e revelações dos bastidores de uma das maiores festas do Estado de São Paulo.

O último episódio, que contou com a participação do empresário Orlando Junior, do Influenciador Cowboy de Uberaba, e da Banda Família Anelli, pode ser conferido no link: https://www.youtube.com/live/AH1tWA2n6jY.

PALCO FAICI SHOPPING JARAGUÁ

Desde o mês de maio, a praça de alimentação do Shopping Jaraguá promete ser um grande esquenta para o rodeio. Todos os sábados, até o dia 13 de julho – data da final do concurso Rainha FAICI 2024 – o Palco FAICI vai reunir grandes artistas da cena musical de Indaiatuba e região. Os shows acústicos irão acontecer sempre a partir das 19h.

LOJA FAICI

A FAICI 2024 conta com uma loja própria dentro do Shopping Jaraguá, em Indaiatuba. No espaço, o público pode adquirir todos os tipos de ingressos para a festa. Além dos ingressos, diversos itens personalizados da festa, como bonés, copos térmicos, calças e camisetas estarão disponíveis para venda.

A loja da FAICI está localizada próximo à entrada principal do shopping, pelo estacionamento. O espaço funcionará de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 12h às 18h.

INGRESSOS

Para garantir os ingressos, basta acessar a página da Fantickets. Já estão disponíveis ingressos para os camarotes Infinity Prime e Super Premium, para a Pista e também o Passaporte FAICI, que pela primeira vez está à venda pela internet.

O Passaporte FAICI dá acesso aos seis dias de evento no setor Pista por um preço muito especial. A compra pode ser feita pela internet em https://bio.link/faici2024 ou então pelo site www.faici.com.

CAMAROTES

O Super Premium tem visão privilegiada do palco principal, atendimento diferenciado, banheiros e serviço de bar exclusivos. O camarote garante acesso à Área VIP, espaço localizado entre palco e arena, para ficar bem pertinho do seu artista preferido.

O Infinity Prime é, simplesmente, a melhor experiência da FAICI. Por aqui, o sistema é all inclusive, com diversas opções gastronômicas à vontade. Entre as bebidas, basta escolher entre água, suco, refrigerante, gim, cerveja ou chope.

Ao comprar seu ingresso para o Infinity Prime, você garante sua camiseta, que é de uso obrigatório. A peça pode ser retirada dias antes da FAICI (pode deixar que avisaremos quando, onde e como) ou então customizá-la na entrada do camarote, onde haverá uma equipe especializada à sua disposição.

O Infinity Prime oferece também um espaço de beleza para que mulheres e homens possam dar aquele retoque final no look para curtir a FAICI 2024.

Quem aproveita a FAICI no camarote mais desejado ainda tem acesso à Área VIP, para assistir aos shows de pertinho, nesta experiência premium que é obrigatória.

Mas vale lembrar: é proibida a entrada e permanência de menores de 18 anos no Infinity Prime, mesmo que acompanhados dos pais e/ou responsáveis.

ESPORTE

As competições serão organizadas pela Liga Nacional de Rodeios e pela Ekip Rozeta. A PBR (Professional Bull Riders), empresa norte-americana que promove competições internacionais de Montaria em Touros vai marcar presença na segunda semana da FAICI. Valendo vaga para a final da Festa do Peão de Barretos, a etapa de Indaiatuba vai valer pela semifinal e promete reunir grandes competidores nacionais. A tradicional prova dos três tambores também é uma das atrações da festa.

PALCO CULTURAL RESENHA SERTANEJA

Depois do grande sucesso que foi o palco 360 graus instalado no meio da Praça de Alimentação da festa, ano passado, o “Palco Cultural Resenha Sertaneja” vai seguir nesta edição. Durante todos os dias da festa vários artistas da região estarão se apresentando levando alegria e boa música para o público. Vale lembrar, que em cada edição, a FAICI gera mais de dois mil empregos direto e indiretamente.

BANCO DE EMPREGO

Confirmando o compromisso e responsabilidade social com a população de Indaiatuba, a FAICI lançou o programa “Banco de Emprego” para moradores do município e região que queiram trabalhar durante o evento. Quem tiver interesse pode enviar o currículo no e-mail trabalheconosco@faici.com ou entregar o currículo na loja FAICI, no Shopping Jaraguá, em Indaiatuba.

SHOWS

02/08 – Bruno & Marrone e Léo & Raphael

03/08 – Simone Mendes, Guilherme & Benuto e Luan Pereira

04/08 – Ana Castela

08/08 – Luan Santana, Nathan Alves e Renan Teixeira

09/08 – Henrique & Juliano e Rayane & Rafaela

10/08 – Jorge & Mateus, Pedro Sampaio e D’Lucca & Gabriel

FAICI

Data: 02 a 10 de agosto

Local: Avenida General Motors – SP-75 (ao lado da Toyota) – Indaiatuba/SP.

Informações: (19) 9 9620 2320 / www.faici.com