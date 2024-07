Com o objetivo de definir estratégias, traçar metas e fortalecer a legenda nas eleições municipais de outubro, a executiva estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT) realizou no último sábado (13), em Campinas, a 4ª Reunião Regional de Organização.

O encontro reuniu presidentes de diretórios regionais, vereadores, pré-candidatos e lideranças de organizações de 13 municípios da região. Também estiverem presentes o ex- vereador, deputado estadual e deputado federal Salvador Zimbaldi, e o pré-candidato a prefeito em Campinas e atual deputado estadual, Rafa Zimbaldi.

Lúcio Maluf, Secretário Estadual de Organização do partido, conduziu o evento. Ele ressaltou a importância da organização e definições de estratégias por parte das executivas municipais, para que o partido saia fortalecido na eleição deste ano, tanto para cargos de prefeitos como de vereadores.

PDT em Eliel

Na região, o PDT terá como candidata a prefeita em Americana a ex-vereadora Giovana Fortunato e decidiu que vai apoiar o novato Eliel Miranda (PSD) em Santa Bárbara d’Oeste.

Leia + sobre política regional

Um dos pontos abordados no Encontro Regional foi a expectativa de cada cidade para o pleito de outubro, onde foi traçado um panorama sobre lançamento de candidaturas próprias ou coligações e a expectativa de eleição de cada executiva para eleger vereadores.

Em relação a Campinas, Casemiro Reis Júnior, presidente do Diretório Municipal do PDT, lembrou que o partido está coligado com o pré-candidato Rafa Zimbaldi, com a prerrogativa de indicação do nome a vice, e que a expectativa é de eleger de dois a três nomes para a Câmara Municipal. “Estamos em fase de reconstrução do PDT nacional, após assumirmos um partido arrasado, com uma renovação do quadro de filiados”, comentou.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP