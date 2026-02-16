O Departamento de Vigilância em Zoonoses de Santa Bárbara d’Oeste, vinculado à Secretaria de Saúde, segue com as ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya no Município. Somente neste ano, ao todo, foram realizadas 14.372 visitas a imóveis. Desse total, 6.930 estavam fechados, 402 desocupados, em 101 houve apenas orientação parcial e 482 recusaram a entrada dos agentes.

Nos últimos dias, equipes realizaram visitas casa a casa nos bairros Vista Alegre, Rochele I e II, Laudissi, Parque Olaria, Conjunto Roberto Romano, Jardim Monte Líbano, Jardim dos Cedros, Jardim Jacyra, Jardim Brasília, Gerivá, Jardim Amélia, Vila Pântano I e II, Mollon, Mollon IV, Distrito Industrial, Pérola Industrial, Jardim São Fernando, Jardim Pérola, Cidade Nova II, Jardim Esmeralda, Conjunto dos Trabalhadores, São Joaquim e Jardim Batagin.

As visitas domiciliares integram a estratégia permanente da Prefeitura, que inclui a identificação e eliminação de criadouros. Quando um imóvel fechado apresenta indícios de possíveis focos, os agentes deixam um relatório solicitando providências, retornando posteriormente para verificar o atendimento.

Além das visitas, o conjunto de ações inclui nebulização com equipamentos costais e veiculares, vistorias em pontos estratégicos e imóveis especiais, atendimento de solicitações de moradores, monitoramento entomológico com armadilhas e análises laboratoriais, aplicação de biolarvicida em áreas urbanas e instalação de Estações Disseminadoras de Larvicida (EDL) em regiões consideradas críticas.

A Prefeitura ressalta que o envolvimento da população é fator decisivo para a eficácia das medidas de controle do Aedes aegypti e que o enfrentamento à dengue é uma responsabilidade que deve ser compartilhada entre poder público e população. Receber o agente de saúde, permitir a vistoria do imóvel e seguir as orientações repassadas são atitudes simples, mas essenciais para proteger não apenas a própria residência, mas toda a comunidade.

Em relação à identificação, é importante ressaltar que a população deve estar atenta ao uniforme e crachá, pois esses elementos asseguram que o profissional é da equipe da Saúde. Caso os profissionais não estejam devidamente identificados ou se persistirem dúvidas, recomenda-se que a pessoa entre em contato no Departamento de Vigilância em Zoonoses pelo telefone (19) 3463.8099, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16 horas.

Orientações

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste reforça que a participação da população é essencial e incentiva a receber os agentes de controle de endemias, que orientam sobre medidas simples e eficazes para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Todas as ações são gratuitas e não há cobrança de taxas para nenhum serviço ou produto utilizado.

As orientações para a população são simples e podem salvar vidas:

– Utilizar tampas e telas para vedar baldes e tambores de armazenamento de água;

– Armazenar objetos em local coberto, ou descartar, de forma adequada, o material que não vai mais utilizar. O Município dispõe de Ecopontos e do serviço de coleta de resíduos regular;

– Limpar as calhas e caixas d’água;

– Não armazenar pneus e garrafas em local descoberto;

– Não deixar plantas na água, utilizando sempre vasos com terra;

– Verificar a drenagem dos vasos de planta, para que não acumulem água;

– Não utilizar pratinhos embaixo dos vasos;

– Evitar bromélias, em centros urbanos, pois elas também servem como criadouro de Aedes aegypti;

– Usar telas nas caixas d’água;

– Instalar telas mosquiteiras em janelas e portas;

– Limpar e fazer o tratamento adequado nas piscinas.

Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores no corpo, é fundamental procurar a unidade de saúde mais próxima e evitar a automedicação, pois alguns medicamentos podem agravar o quadro clínico.

Vale ressaltar que a pessoa também deve ficar atenta aos sinais de alarme para a dengue que incluem dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, queda abrupta na temperatura do corpo, sangramentos, agitação ou sonolência, choro persistente em crianças, tontura ou desmaio, pele fria e pálida, dificuldade de respirar e diminuição da quantidade de urina. Esses sintomas podem aparecer a partir do terceiro dia da doença e indicar agravamento do quadro. Neste caso, é primordial procurar o serviço de saúde imediatamente.