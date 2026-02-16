Hortolândia reabre parques públicos após temporais

Espaços estavam fechados à visitação, desde terça-feira (10/02), por questão de segurança

Hortolândia reabriu, na manhã desta sexta-feira (13/02), dois parques socioambientais gerenciados pela Prefeitura: o Pq. Irmã Dorothy Stang, no Jd. Nossa Senhora de Fátima, e OAPE (Observatório Ambiental Parque Escola), no Jd. Santa Clara do Lago. Esses espaços estavam fechados desde terça-feira (10/02), em razão das chuvas constantes na cidade, nos últimos dias.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, para a reabertura dos parques, os gestores consideraram as questões climáticas e ambientais. Em dias muito chuvosos, o solo fica bastante encharcado, os caminhos são escorregadios e há locais com risco de instabilidade. Por isso, por questão de segurança, a fim de preservar visitantes e funcionários, os espaços são temporariamente fechados.

O fechamento desses espaços está previsto no Decreto Municipal que institui o Plano Preventivo de Contingência para fechamento temporário de parques públicos municipais durante períodos de instabilidade climática. No Art. 2º, a legislação autoriza o fechamento dos parques nas seguintes situações: “I – iminência ou ocorrência de chuvas capazes de causar insegurança às estruturas e aos frequentadores, consideradas as características específicas de cada unidade”.

