CAMPINAS - Grupo Escola do Mecânico inaugura complexo educacional em um setor que movimenta mais de R$ 60 bi

Em um setor que movimenta R$ 60 bilhões, Grupo Escola do Mecânico inaugura complexo e amplia estratégia nacional para formação técnica

Em Campinas, o hub conta com 2.000 m², abrigará unidade da Escola do Funileiro e Oficina Verde, além do centro de treinamento. O espaço foi desenvolvido para funcionar como um polo de excelência em ensino técnico automotivo, alinhado às demandas reais das oficinas e do mercado

Em meio ao crescimento consistente do mercado de reparação automotiva que movimenta mais de R$ 60 bilhões por ano e registrou expansão de cerca de 50% nos últimos quatro anos, segundo dados da Oficina Brasil — o Grupo Escola do Mecânico inaugura um novo Complexo Educacional – o maior da região – , reforçando sua estratégia de expansão e profissionalização do setor.

O movimento acompanha uma frota circulante superior a 60 milhões de veículos no Brasil, segundo o Sindipeças, e um gargalo estrutural relevante: a escassez de mão de obra qualificada para atender a crescente complexidade tecnológica dos automóveis. A partir dessa expansão, a escola passa a reunir, em um mesmo complexo, diferentes frentes de formação técnica, incluindo funilaria, mecânica, pintura, práticas e um olhar direcionado para as questões de sustentabilidade, criando um ecossistema educacional mais completo.

Fundada em 2011, a Escola do Mecânico nasceu com a missão de capacitar, reciclar e formar profissionais para o segmento automotivo, com foco direto em empregabilidade e geração de renda. Desde então, já formou mais de 120 mil alunos e opera hoje com 48 unidades no país, entre rede própria e franquias. “O mercado está aquecido, mas a falta de profissionais preparados limita o crescimento do setor. Nosso papel é reduzir esse déficit, formar mão de obra qualificada e conectar esses profissionais às oportunidades reais de trabalho”, afirma Sandra Nalli, CEO e fundadora do grupo, executiva com mais de 30 anos de atuação no segmento automotivo.

Sandra sempre soube que poderia ir longe, só não imaginava o tamanho do impacto que seu trabalho traria para a educação que transforma vidas. O suntuoso espaço foi erguido na Vila Industrial em Campinas, no interior do Estado de São Paulo. Um bairro histórico, conhecido com uma das primeiras vilas operárias do Brasil surgidas no século XIX, que o complexo foi construído e passará a ser o endereço oficial da nova unidade da Escola do Funileiro, voltada para a qualificação em funilaria, pintura e estética automotiva.

Ecossistema integrado e conexão com a indústria

O novo complexo consolida um modelo de ecossistema educacional ao reunir, em um único espaço, a Escola do Funileiro, a Oficina Verde e o centro de treinamento técnico e administrativo do grupo. A estrutura amplia a formação prática nas áreas de mecânica, funilaria, pintura e sustentabilidade, alinhando ensino técnico às demandas reais das oficinas e da indústria automotiva.

O projeto conta com parcerias estratégicas globais, como a Axalta, referência mundial em tintas e revestimentos automotivos, e a Norton, marca do grupo Saint-Gobain — maior fabricante de abrasivos do mundo e parceira da Escola do Funileiro. As alianças fortalecem a transferência de tecnologia, metodologias atualizadas e padrões internacionais de qualidade para dentro do ambiente educacional.

Na área de lubrificação e aditivos, a Escola do Mecânico também mantém parcerias com empresas como o Grupo MOOve, Mobil e Terreno, ampliando o acesso dos alunos a tecnologias, boas práticas e produtos alinhados às exigências técnicas do mercado atual.

Qualificação com impacto social

Além da formação técnica, o grupo mantém plataformas próprias de empregabilidade que conectam alunos e ex-alunos ao mercado de trabalho, contribuindo para reduzir o descompasso entre oferta de vagas e profissionais qualificados. O novo complexo também abriga a Oficina Verde, modelo operacional voltado à sustentabilidade, uso consciente de recursos e diagnósticos técnicos responsáveis — refletindo uma tendência crescente de profissionalização, eficiência e transparência no setor reparador.

Com o investimento, o Grupo Escola do Mecânico reforça sua estratégia de crescimento nacional e consolida sua posição como um dos principais agentes de transformação da educação técnica automotiva no Brasil, combinando expansão de negócios com impacto social mensurável.

A inauguração acontece no dia 19 de fevereiro, às 18h, na Rua Sete de Setembro, 531, Vila Industrial, Campinas/SP

