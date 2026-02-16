A transformação nos pagamentos no Brasil diante da popularização do Pix e da digitalização dos processos financeiros nas empresas tem acelerado o debate sobre o papel tradicional do boleto bancário.

Segundo dados do Banco Central, o Pix já respondeu por mais de 50,9% de todas as transações financeiras no Brasil no primeiro semestre de 2025, com quase 37 bilhões de operações registradas, reforçando a sua posição como meio de pagamento dominante no país.

Nesse cenário, cresce também a demanda por soluções que organizem, validem e automatizem etapas críticas do fluxo financeiro, especialmente em pequenas e médias empresas (PMEs), que lidam com grande volume de dados, contratos, notas fiscais e cálculos de remuneração. Fundada para atender essa necessidade, a SplitC, software especializado na automação do cálculo de remuneração variável (RV), acompanha de perto esse movimento por meio do comportamento de seus clientes, que buscam mais controle, rastreabilidade e eficiência sobre valores que impactam diretamente o caixa.

Pix e o digital

Segundo Gabriel Segers, cofundador e CEO da SplitC, “a digitalização dos meios de pagamento não é mais uma tendência, é uma realidade que já está transformando a forma como empresas gerenciam seus recebíveis e compromissos financeiros. O Pix impulsionou essa mudança ao tornar as transações instantâneas e de baixo custo, mas o verdadeiro ganho de eficiência acontece quando as empresas organizam melhor as informações que antecedem o pagamento, como cálculos, validações e regras de remuneração.”

Dados de mercado reforçam esse movimento. Um relatório recente indicou que o Pix processou aproximadamente 64 bilhões de transações em 2024, um crescimento de mais de 50% em relação ao ano anterior, ultrapassando o volume transacional combinado de cartões de crédito e débito. Ainda assim, o boleto bancário segue movimentando valores bilionários, estimados em cerca de R$ 2,47 trilhões em transações B2B, o que mostra que ele ainda desempenha um papel relevante em vários segmentos.

Para Segers, essa coexistência aponta para uma evolução do modelo financeiro, e não para a simples substituição de um meio por outro. “O que estamos observando é a transição de um sistema fragmentado e manual para um ecossistema em que dados, regras de negócio e processos financeiros são orquestrados de forma integrada. Isso traz benefícios como maior previsibilidade de caixa, redução de erros e ganhos de eficiência para as PMEs”, explica.

Além do aumento no uso do Pix, outro indicativo dessa transformação é a adoção crescente de soluções especializadas que automatizam o cálculo de comissões e bônus, oferecem visibilidade em tempo real dos valores aos colaboradores e parceiros, permitem assinatura digital de documentos, envio, coleta e autovalidação de notas fiscais, e estruturam essas informações para que o pagamento aconteça de forma mais segura e organizada.

Segers destaca: “Quando a empresa automatiza o cálculo da remuneração variável e centraliza regras, contratos e validações, ela reduz drasticamente retrabalho, planilhas manuais e divergências. Isso impacta diretamente a saúde financeira do negócio, independentemente do meio de pagamento utilizado.”

De acordo com o CEO, o debate sobre o futuro do boleto e a consolidação do Pix vai além da tecnologia. “Está ligado à maturidade da gestão financeira das empresas. À medida que soluções de automação e governança ganham espaço, as PMEs passam a operar com mais transparência, previsibilidade e competitividade em um ambiente cada vez mais digital”, conclui.

Sobre a SplitC

Fundada em 2020, a SplitC é um software que automatiza cálculos de remuneração variável para empresas e acompanha comissões em tempo real, atuando como um motor de cálculo em qualquer fonte de dados do mercado. Composta por um suporte personalizado, a missão da startup é facilitar o processo burocrático e manual de pagamentos com agilidade e transparência. Site: www.splitc.com.br

