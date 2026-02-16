No Carnaval, MRSC percorre São Paulo para atender pessoas e pets em situação de rua

Os voluntários passarão por pontos estratégicos da cidade durante as festividades de Carnaval promovendo cuidado e atendimento para cães, gatos e pessoas em situação de rua

No próximo dia 22 de fevereiro, a ONG Moradores de Rua e Seus Cães (MRSC) promove mais uma ação solidária em São Paulo, desta vez, por conta das festividades do Carnaval, em formato itinerante. A equipe sairá às 10 horas, do ponto de encontro na Rua Genebra, 158, e seguirá em comboio para atender pessoas e pets em situação de rua e em diferentes regiões da capital.

Segundo Eduardo Leporo, fundador da ONG, esse formato de ação ajuda ainda mais pessoas em situação de vulnerabilidade. “Quando a gente se desloca pela cidade, conseguimos alcançar tutores que muitas vezes não têm como se locomover, principalmente em datas como o Carnaval, em que a cidade fica muita cheia. A ação itinerante é uma forma de respeitar a realidade dessas pessoas e garantir que os cães também recebam alimento, cuidado e atenção.”

A primeira parada será no Burguer da Rua, onde serão retirados os lanches para serem distribuídos ao longo do percurso. Em seguida, os voluntários seguirão para as regiões do Metrô Conceição, Conceição e Jabaquara, onde se concentram grande número de moradores de rua e pets. Após os atendimentos nessas áreas, o grupo retorna para a região central, passando por locais como Armênia e Parque Dom Pedro, antes de finalizar a ação e voltar ao ponto de partida.

Além da distribuição de alimentos para tutores e seus animais, a MRSC realiza atendimentos básicos aos pets, como vacinas, vermifugação, entrega de ração e itens essenciais, reforçando o cuidado e o vínculo entre as pessoas em situação de rua e seus cães.

Desde 2015, Leporo está à frente do projeto, realizando ações fixas no centro de São Paulo e em diversas outras cidades do país. Com a ajuda de voluntários, a ONG impacta e beneficia milhares de pessoas e pets em todo o Brasil. Hoje, as ações realizadas na Capital Paulista somam mais de 127°, atendendo, em média, cerca de 600 pessoas e 300 animais por edição.

Para mais informações sobre o evento e como apoiar a causa da MRSC, visite www.moradoresderuaeseuscaes.com.br ou entre em contato através das redes sociais.

