Curso gratuito de Cuidador de Idoso em Nova Odessa começa dia 23

Aulas serão realizadas na EMEB Prefeito Simão Welsh, no período noturno, com 80 horas de formação

Até dia 3 de março seguem abertas as inscrições para o curso gratuito de Cuidador de Idoso em Nova Odessa. A iniciativa é promovida pelo Fundo Social de Solidariedade em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. A formação acontecerá na EMEB Prefeito Simão Welsh, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h. As aulas da primeira turma começam no dia 23 de fevereiro e seguem até 20 de março.

Com carga horária de 80 horas, o curso forma profissionais para o atendimento de pessoas com idade avançada que necessitam de atenção especial, com foco na qualidade de vida, bem-estar e valorização do idoso no ambiente familiar. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Fundo Social do Estado de São Paulo (www.cursofussp.sp.gov.br). A participação é gratuita e exclusiva para moradores de Nova Odessa. A EMEB Prefeito Simão Welsh está localizada na Avenida João Bento Carneiro, 355, Jardim Santa Rita II. Para mais informações acesse https://www.fundosocial.sp.gov.br/.

Para a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa, Rose Miranda, a iniciativa representa uma oportunidade de qualificação e inserção no mercado de trabalho. “É uma formação que une sensibilidade e preparo técnico, garantindo que os alunos estejam aptos a cuidar do idoso com respeito, responsabilidade e dedicação”, afirmou.

