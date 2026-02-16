Com o avanço da inteligência artificial (IA), o universo fitness tem visto surgir soluções que vão além de simples aplicativos de treino: dispositivos e plataformas que se posicionam como substitutos completos do educador físico humano. Um exemplo é o Atom, um gadget minimalista criado pela BodyPark, empresa sediada em Hong Kong, que chegou ao mercado prometendo atuar como um “companheiro de treino” com IA capaz de analisar movimentos, corrigir postura em tempo real e montar planos adaptativos, tudo sem a presença de um profissional humano.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Essa proposta é vista por muitos como o início da substituição total do personal trainer tradicional.

Para Gabriel de La Rocha, CEO e fundador da PersonalGO, startup brasileira que conecta treinadores e alunos, a expansão de tecnologias totalmente baseadas em IA levanta questionamentos relevantes sobre os limites e os riscos de remover o fator humano do processo. “Soluções automatizadas podem agregar valor à experiência do usuário; porém, não substituem o olhar clínico e o acompanhamento personalizado de um profissional de educação física”, afirma. “Quando a orientação física é transformada em um produto padronizado, o modelo pode parecer atraente; no entanto, sem o acompanhamento humano, aumentam os riscos de erros, lesões e desmotivação.”

Essa tendência de produtos 100% AI-driven acompanha um movimento mais amplo de digitalização no setor fitness. Além de gadgets como o Atom, há aplicativos que prometem criar treinos personalizados automaticamente, monitorar desempenho e até corrigir posturas por meio de câmeras e sensores, dispensando a presença de um profissional.

Fitness e cautela

Na avaliação de La Rocha, esse cenário reforça a necessidade de cautela e de debate sobre os limites do uso da tecnologia em atividades que envolvem saúde, desempenho físico e prevenção de lesões. “Esse tipo de solução amplia a escala do atendimento; contudo, também exige critérios claros para garantir segurança, eficácia e responsabilidade no acompanhamento dos usuários”, afirma.

Segundo o especialista, o futuro do setor passa pelo uso estratégico dessas ferramentas, e não pela substituição do educador físico. “O papel das plataformas digitais deve ser o de potencializar o trabalho do treinador, oferecendo dados, métricas e recursos que facilitem o acompanhamento de resultados”, destaca. “Ainda assim, apenas um profissional real consegue avaliar o aluno de forma integral, considerando contexto, limitações e nível de motivação, além de oferecer um suporte seguro e consistente, condição essencial para que a rotina de treino seja sustentável e eficaz.”

Sobre a PersonalGO

A PersonalGO é uma startup focada em conectar pessoas que desejam se exercitar com personal trainers qualificados. Com um marketplace dedicado ao fitness, o aplicativo desenvolvido pela empresa oferece uma solução conveniente para alunos e profissionais de educação física, permitindo que os especialistas ofereçam seus serviços e possam ser encontrados pelos alunos de forma intuitiva e eficiente, além de contar com uma biblioteca de mais de 4 mil exercícios em vídeo. Para mais informações, acesse: https://www.personalgo.com.br/

Leia + sobre esportes