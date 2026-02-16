Próxima sessão da Câmara de Nova Odessa será na quinta-feira (19)

Mudança ocorre em razão do feriado de Carnaval

A próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Nova Odessa será realizada na quinta-feira, dia 19, às 14h. Tradicionalmente, as sessões ocorrem às segundas-feiras. No entanto, em virtude do feriado de Carnaval, não haverá expediente na Casa Legislativa entre segunda-feira e quarta-feira, motivando a alteração de data.

Durante o pequeno expediente, serão apresentadas indicações voltadas a melhorias urbanas — como sinalização viária, recapeamento, instalação e manutenção de pontos de ônibus, operação tapa-buracos e limpeza de áreas públicas — além de requerimentos com pedidos de informações ao Executivo sobre saúde, transporte público, coleta de lixo, infraestrutura urbana, servidores públicos, meio ambiente e serviços municipais.

Já na fase deliberativa, os vereadores irão apreciar matérias legislativas em tramitação, entre elas:

– Projeto de Lei nº 15/2025, de autoria do vereador André Faganello, que institui a Caminhada pela Conscientização do Autismo no calendário oficial do município, a ser realizada anualmente no mês de abril, com objetivo de promover inclusão social e combater o preconceito contra pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA);

– Projeto de Lei nº 30/2025, de autoria do vereador Elvis Pelé, que denomina “Elvira Vasques Whitehead” a Rua Três do loteamento Parque Industrial Progresso.

A partir da semana seguinte, as sessões retornam ao calendário habitual: na segunda-feira, dia 23, no mesmo horário regimental.

A população pode acompanhar os trabalhos presencialmente no Plenário Simão Welsh (Av. João Pessoa, 1599) ou por meio da transmissão nos canais oficiais da Câmara Municipal.

A pauta completa pode ser consultada no portal oficial da Câmara na aba ‘Boletim Digital.’

