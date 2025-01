Começam os principais campeonatos estaduais 2025; onde assistir

Nesta semana, os principais clubes brasileiros retomaram as atividades com foco no início da pré-temporada e do recheado calendário brasileiro de 2025. Como tradicionalmente acontece, os primeiros meses do ano são reservados para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, os Campeonatos Estaduais, além dos torneios amistosos de pré-temporada.

Pensando neste alto número de jogos e torneios, a Zapping, plataforma líder de streaming de TV na América Latina, preparou um guia para que o torcedor saiba onde ele pode acompanhar a sua equipe de coração nestes primeiros meses do ano. Confira a lista de competições e os canais de transmissão para cada torneio.

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Contando com 128 times, a tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior, ou Copinha, teve início no último dia 2 de janeiro e tem a final prevista para o dia 25, data de aniversário da cidade de São Paulo. Neste ano, a grande final volta a acontecer no Estádio do Pacaembu, que estava com os portões fechados desde 2019 por conta de uma reforma completa. O campeonato é transmitido pela Sportv.

Principal dos principais – o Campeonato Paulista

O estadual de São Paulo também estará disponível para o assinante da Zapping. Com transmissão da Record, o torneio reúne os principais clubes do estado, incluindo os quatro gigantes Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, e tem final marcada para o final do mês de março. A estreia das transmissões acontece no próximo dia 15, com o duelo entre Palmeiras e Portuguesa, a partir das 21h35.

Campeonato Carioca

Neste ano, o estadual do Rio de Janeiro terá a cobertura de quatro canais disponíveis na grade esportiva da Zapping: Globo (Apenas para o estado do RJ), Band, Sportv e Premiere. Com bola rolando já no próximo dia 11, o torneio contará com três partidas transmitidas logo na rodada de estreia. Às 16h, o Botafogo encara o Maricá, com exibição da Band. Trinta minutos depois, o Vasco abre a sua participação no confronto diante do Novo Iguaçu, com cobertura do Sportv. No dia seguinte, domingo, dia 12, o Flamengo abre a temporada contra o Boavista, com transmissão da Band, às 16h.

Campeonato Gaúcho

Já o torneio envolvendo as equipes do Rio Grande do Sul tem início previsto somente para o dia 22 de janeiro. A competição será exibida pela Sportv e Premiere. Na rodada inaugural, o Grêmio enfrenta o Brasil de Pelotas, enquanto o Internacional visita o Guarany. Ambos os confrontos serão transmitidos pelo Premiere, porém ainda sem horários definidos.

Campeonato Mineiro

O estadual de Minas também estará presente na grade da Zapping. Com abertura marcada para o dia 19, quando o Cruzeiro recebe a Tombense e o Atlético encara o Aymorés, a competição será exibida pela Globo (local), Sportv e Premiere. Na rodada de estreia, os confrontos dos dois gigantes do estado serão transmitidos pelo Premiere, com bola rolando às 16h.

Series FC

Quatro grandes clubes brasileiros farão uma pré-temporada diferente para 2025. Atlético-MG, Cruzeiro, Flamengo e São Paulo viajarão até a Flórida, nos Estados Unidos, para a disputa do FC Series, que acontece entre os dias 15 e 25 de janeiro. O duelo de abertura será disputado entre a Raposa e o Tricolor Paulista, a partir das 21h30, com transmissão da Band e Sportv. Além da dupla, a competição também será exibida pelo Premiere.

Futebol além das 4 linhas

Para possibilitar uma experiência diferenciada aos assinantes, a Zapping conta com novidades tecnológicas em todos os canais, incluindo também as transmissões esportivas. Uma das inovações disponíveis são os replays dos gols a poucos cliques. Gerados a partir de uma inteligência artificial exclusiva da marca, ela identifica o instante exato em que o tento foi anotado e apresenta a reprise de forma imediata aos telespectadores. Assim, o assinante que não estava acompanhando a partida desde o início, ao sintonizar no jogo, consegue rever os gols – caso já tenha ocorrido – sem a necessidade de esperar por um replay.

Além disso, a plataforma oferece ainda escalações e estatísticas em tempo real, além do modo turbo, em que o atraso na transmissão é o menor de todo o mercado de streaming.

De acordo com Chico Vargas, Country Coordinator da Zapping, a missão da marca é transformar a maneira como o futebol é vivido no Brasil. “Queremos que cada torcedor, onde quer que esteja, vivencie toda a adrenalina e emoção dos jogos, como se estivesse no estádio. Com tecnologia desenvolvida internamente, buscamos oferecer uma experiência única e envolvente”, conclui.

