O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Sumaré divulgou, na terça-feira (07), o calendário de sessões ordinárias para 2025.

Segundo a Coordenadora Elaine Pinheiro, neste ano o órgão deve trabalhar na criação de um fundo para ampliar os trabalhos. “Nossa prioridade é criar esse fundo para apoiar projetos que melhorem a vida das mulheres de Sumaré”, explica.

O Conselho é composto por representantes do poder público e da sociedade civil, eleitas em assembleia a cada dois anos. Criado em 2021, o órgão busca dar apoio às iniciativas de combate à violência contra a mulher, em conjunto com órgãos públicos e organizações do terceiro setor.

As reuniões do CM Direitos da Mulher acontecerão às 9h da manhã na Sala dos Conselhos, na rua Antônio Pereira de Camargo, 281, no Centro.

Confira as datas das reuniões do Conselho:

Mês/Ano

Janeiro: 14

Fevereiro: 11

Março: 11

Abril: 08

Maio: 13

Junho: 10

Julho: 08

Agosto: 12

Setembro: 09

Outubro: 14

Novembro: 11

Dezembro: 09

