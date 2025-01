O projeto Samb’Ajuda de Santa Bárbara d’Oeste, que combina o samba com ações sociais, já tem datas definidas para as suas rodas de samba no primeiro semestre de 2025. Programados para o segundo domingo de cada mês, os encontros solidários e culturais acontecem em frente ao Museu da Imigração e Centro de Memórias, localizados na área central, e contam com apoio da Prefeitura.

A primeira edição do ano será neste domingo (12), a partir das 12 horas, com a participação do Batuq Soul. Como em todas as ações, a entrada não obrigatória é 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite para apoiar as instituições sociais que o projeto atende.

No mês seguinte, no dia 9 de fevereiro, também às 12 horas, acontecerá a exibição do documentário “SambAjuda – A História”, produzido com recursos da Lei Paulo Gustavo. As rodas seguem nos dias 23 de março e 13 de abril, ambas às 12 horas, em 10 de maio, sábado, às 16 horas, com uma edição especial em comemoração ao Dia das Mães, além do dia 15 de junho, às 12 horas, conforme abaixo.

Em 2024, o projeto Samb’Ajuda conseguiu arrecadar e doar 379 kg de alimentos e 462 litros de leite para 10 instituições sociais. Entre as organizações são: AMAI, APAE, Asilo São Vicente de Paulo, Associação Vinde a Luz, Casa Abrigo Recanto Vida, Casa da Criança, Creche João Paulo, Igreja São Judas, Meimei, ONG Juntos Somos Mais Fortes, ONG Nova História e Rede Feminina de Combate ao Câncer, além de famílias.

Serviço:

Rodas de Samba do projeto Samb’Ajuda de Santa Bárbara

Dia 12 de janeiro (domingo), 12h – Batuq Soul

Dia 9 de fevereiro, 12h – Exibição do documentário “SambAjuda – A História”, produzido com recursos da Lei Paulo Gustavo

Dia 23 de março, 12h

Dia 13 de abril, 12h

Dia 10 de maio (sábado), 16h – Edição especial Dia das Mães

Dia 15 de junho, 12h

Local: Em frente ao Museu da Imigração/Centro de Memórias | Rua João Lino, 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada: 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite

