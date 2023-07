Comer à noite engorda? Endocrinologista responde

Comer de noite engorda? Essa é uma dúvida que ecoa

na cabeça de muitas pessoas que desejam perder peso e que não resistem à última refeição do dia. Médica explica quais são os pontos de atenção para a alimentação no período noturno.

Dra. Tassiane Alvarenga Endocrinologista e Metabologista pela USP explica que o relógio biológico é controlado por uma região do cérebro chamada núcleo supraquiasmático.

“Nós, seres humanos, fomos feitos para ficar acordados durante o dia e dormir a noite. Então existe um conceito que vem sendo cada vez mais disseminado e vários estudos têm mostrado que trabalhadores noturnos ou pessoas que ficam acordadas à noite, que tem insônia ou dificuldade para dormir, tem mais probabilidade de ganhar peso, ter obesidade e problemas metabólicos, como, diabetes, gordura no fígado e colesterol”. Conta a médica.

Novos estudos foram realizados com o conceito de alimentação com tempo restrito de 8 horas e avaliou dois grupos de pessoas: as que comem a primeira refeição às 8h e a última às 16h. E outro grupo de pessoas que comem das 12h às 20h.

Notou-se que mesmo sendo o consumo da mesma quantidade de calorias, entre os dois grupos quem se alimenta mais cedo tem o metabolismo mais acelerado e não tem ganho de peso, além de ter mais facilidade para perder peso. “Ou seja, os estudos têm demonstrado que é melhor comer durante o dia, enquanto os nossos hormônios e a nossa biologia está ativa para queimar as calorias consumidas”, resume Dra. Tassiane.

A endocrinologista lista quatro hábitos para praticar durante a noite:

1-Durma de 7 a 9 horas

2 a 3 horas antes de dormir, faça a higiene do sono: sem luz, sem celular e sem comer.

2. Tenha uma janela de alimentação de 8 a 10 horas por dia

Quanto mais cedo, melhor, isso pode ter discretos benefícios no peso e grandes benefícios metabólicos, no risco de diabetes e doenças do coração, por exemplo.

3. Após acordar, espere uma hora para comer

“Porque assim que a gente acorda, a melatonina ainda está alta e isso atrapalha a secreção da insulina”, explica a médica.

4. Tente fazer pelo menos 30 minutos de exercícios

Pode ser uma caminhada leve ao ar livre sob a luz solar para o corpo entender o que é dia e o que é noite.

Dra. Tassiane Alvarenga – ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA

