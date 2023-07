Dia da Pizza: comemorar a data com sabor e economia

A pizza é paixão mundial e, chegou o dia.

Pensando em proporcionar economia e sabor aos clientes, o Supermercados Mundial traz ofertas imperdíveis para comemorar o Dia da Pizza. De 07 a 10 de julho, quem comprar duas pizzas, pagará 50% OFF na segunda unidade.

Além de promoções com marcas famosas, você pode montar a sua própria pizza seguindo algumas dicas e, claro, em nossas seções você encontra preços convidativos para surpreender no Dia da Pizza:

Ingredientes frescos e saborosos – Vá até a seção de hortifruti e busque tomates, ervas aromáticas e vegetais em oferta.

Massas pré-assadas – Os mercados têm opções frescas e práticas de massas de pizza pré-assadas. É só escolher os ingredientes da cobertura e levar ao forno.

Queijos gourmet – Selecionar queijos especiais, é uma ótima opção para impressionar o paladar dos apaixonados por pizzas. Parmesão, muçarela de búfala, gorgonzola e muito mais.

Molhos de tomate – Os molhos de tomate de alta qualidade e sabor incomparável dão um toque especial, permitindo que você crie pizzas incríveis em sua própria cozinha.

Pizzas prontas e pré-assadas – Para os momentos em que a praticidade é essencial, o Supermercados Mundial tem uma variedade de ofertas para facilitar na hora de degustar suas pizzas favoritas.

Está animado para celebrar a data em grande estilo? Que tal comprar essa promoção para os clientes cadastrados no programa Meu Mundial? Na compra de duas unidades, a segunda sai a 50% off. Confira as marcas participantes!

Ofertas

Válidas de 07/07/2023 a 10/07/2023

– Pizzas Sadia Tradicionais 440/460g

– Pizzas Gourmet 450g

– Pizzas Seara Tradicionais 440/460g

– Pizzas Perdigão 460g

– Pizzas Catupiry 490/520g

Do tradicional ao moderno

Com 20 lojas no Estado do Rio de Janeiro, quase 80 anos de atuação e mais de 9.000 colaboradores diretos, o Mundial está entre os 15 maiores varejistas do Brasil, e é fiel a filosofia de obter a melhor condição na compra de produtos para garantir ao consumidor o menor preço total. O Mundial é uma das poucas redes de supermercados do país a trabalhar somente com venda à vista (dinheiro, cartão de débito ou cartão alimentação).

Há ainda a estrutura da Central de Distribuição, localizada em Inhaúma, com tamanho de 45 mil metros quadrados. Nela o novo frigorífico tem capacidade para estocar 7 mil toneladas de alimentos, e o depósito 30 mil paletes. Hoje 75% do volume vendido nas lojas é abastecido pela Central de Distribuição, que conta com uma frota de 50 caminhões. Responsabilidade Social também é um grande diferencial da rede, que tem em seu quadro mais de 400 Pessoas com Deficiência (PcD’s) trabalhando em diferentes setores da empresa e, ainda, em torno de 450 Jovens Aprendizes se qualificando para o mercado de trabalho. Qualidade, preço, compromisso com o cliente e atendimento são fatores responsáveis pelo sucesso do Mundial no Rio de Janeiro.

Lasanha de abóbora e queijo minas

INGREDIENTES

Serve 4 pessoas

200g Lasanha Barilla

400g de abóbora Cabotiá

2 dentes de alho

50g manteiga

50 ml de azeite de Oliva extra virgem

150g de queijo minas

150g de parmesão

Sal e pimenta do reino à gosto

Molho bechamel

80g de farinha de trigo

80g de manteiga

1L de leite morno

80g de parmesão

noz moscada

Sal e pimenta do reino à gosto

INSTRUÇÕES

Cortar a abóbora ao meio e retirar as sementes. Colocar uma colher de manteiga em cada metade, sal e pimenta do reino a gosto. Embrulhar com papel alumínio. Colocar em uma assadeira e assar em forno pré aquecido a 180ºC, até que fiquem macias ao toque.

Retirar a polpa da abóbora com o auxílio de uma colher. Em uma frigideira antiaderente, dourar o alho triturado em um fio de azeite, acrescentar a polpa da abóbora, o sal, a pimenta do reino e a noz moscada.

Bechamel: Fazer o roux- em uma caçarola, derreter a manteiga e acrescentar a farinha. Cozinhar até que ela comece a fazer uma espuma esbranquiçada. Em seguida, abaixar o fogo e acrescentar o leite morno aos poucos – mexer com um fuet. Quando a mistura estiver homogênea, aumentar o fogo novamente e deixar engrossar. Desligar o fogo, acrescentar o queijo ralado e a noz moscada, sal e pimenta do reino a gosto.

Monte a lasanha intercalando o molho bechamel, com a massa Barilla, o purê de abóbora e os queijos parmesão e minas ralados. Repita esse processo em até 5 camadas, finalizando com o queijo parmesão. Leve para assar por 10 minutos, em forno pré aquecido a 180ºC. Retire do forno e deixe descansar por 10 minutos antes de servir.

Sobre a Barilla

Líder mundial na fabricação de massas, a Barilla é uma empresa familiar, não listada na bolsa de valores, e presidida pelos irmãos Guido, Luca e Paolo Barilla. Em 1877, foi fundada pelo bisavô do trio, Pietro Barilla, que abriu uma loja de massas e pães na região de Parma, na Itália. Anos depois, a companhia conquistou consumidores em mais de 120 países devido à excelência de seus produtos alimentícios, que são inspirados na Dieta Mediterrânea e no estilo de vida italiano.

Quando Pietro inaugurou sua loja há mais de 140 anos e iniciou a operação da Barilla, seu objetivo primordial foi produzir uma comida boa e de qualidade. Hoje, esse princípio se tornou o modo de fazer negócios da Barilla. O conceito “Bom para você, bom para o planeta” oferece benefícios para os consumidores, ao incentivar a adoção de estilos de vida saudáveis, melhorar constantemente a oferta de produtos e o acesso das pessoas à comida de qualidade, e ao meio ambiente, ao promover o consumo consciente e cadeias de fornecimento sustentável que valorize os recursos naturais, reduza as emissões de CO² e economize água. Para mais detalhes, acesse .

