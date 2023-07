Tráfico 0. Moto roubada 1. Em SB

A Guarda Municipal parou o tráfico e recuperou uma moto

roubada esta quarta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. O caso de tráfico aconteceu no Conjunto Roberto Romano, periferia da cidade. Foram apreendidos maconha, cocaína, crack e lança perfume. O homem que estaria com o material conseguiu fugir.

A moto foi recuperada na rua do Trigo por volta das 17h.

Leia abaixo os relatos das duas ocorrências.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 04

GCM JOSÉ

GCM VILLALON

GCM GABRIEL

GCM FERNANDO

DATA: 05/07/23

HORA: RUA IGNÁCIO PINTO DE CAMPOS BLOCO 85 COHAB R. ROMANO.

APREENSÃO DE DROGAS

Durante patrulhamento Tático, esta equipe visualizou na frente do referido bloco um indivíduo trajando camiseta vermelha e bermuda segurando uma sacola branca na mão, este que ao notar a aproximação da equipe se evadiu em desabalada carreira acessando o bloco vizinho através do muro deixando cair ao solo a sacola que trazia consigo, feito uma varredura pelo trajeto da fuga não foi possível localizá-lo, já no interior da sacola fora encontrado:

– 241 porções de maconha

– 57 eppendorfs de cocaína

– 47 pedras de crack

– 10 frascos de lança perfume.

Fatos apresentados pelo Plantão policial onde as drogas foram apreendidas após registro da ocorrência.

Moto recuperada

SANTA BARBARA D’OESTE- GUARDA CIVIL MUNICIPAL

APOIO TÁTICO 03 – Data:05/07/2023 horas:17H10M

Local: rua do trigo 380 – Equipe SUBINSPETOR FIRMINO

GCM SILVA

GCM ANDRADE

A EQUIPE SE ENCONTRAVA EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO QUANDO DEPAROU COM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG FAN DTN 3703 SUSPEITA DE SER DUBLE INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA GCM,CONDUZIDA POR A.F.S 23a,MORADOR DO PQ OLARIA, FOI REALIZADA ABORDAGEM E VERIFICAÇÃO DOS DADOS CONTIDOS NO VEICULO E COMPRAVADS A SUSPEITA DE ADULTERAÇÃO, ASSIM FOI APRESENTADA AO PLANTÃO POLICIAL BEM COMO CONDUTOR ELE INFORMOU TER ADQUIRIDO DE LEILÃO COMFORME APRESENTOU NOTA FISCAL, O VEICULO ESTAVA COM CHASSI SUPRIMIDO E EMPLACAMENTO ADULTERADO O CONDUTOR RECEBEU VOZ DE PRISÃO EM FRAGRANTE DELITO PELO ART 311 CP.

FICANDO A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA E VEICULO APREENDIDO

