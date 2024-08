O comércio de Sumaré vai funcionar em horário especial, neste sábado, 10 de agosto, véspera do Dia dos Pais. As lojas irão ampliar o horário de atendimento e ficarão abertas das 9h às 18h.

O Dia dos Pais é uma das datas mais importantes para o comércio e neste ano a expectativa da ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) é de um aumento de 4,7% nas vendas, comparado com o mesmo período do ano passado.

Para o presidente da ACIAS, Felipe Alberto Verza Ferreira, a redução da taxa do desemprego deve favorecer as vendas no comércio. “O nível de desemprego é o menor dos últimos dez anos e este cenário deve refletir positivamente nas vendas. O consumidor está mais confiante para ir às compras”, comenta.

Roupas e perfumes estão entre os presentes mais procurados. Em seguida, aparecem utilidades domésticas e eletroeletrônicos na lista das preferências.

O Dia dos Pais também movimenta o segmento de bares e restaurantes. Em Sumaré, de acordo com a ACIAS, a expectativa é de um aumento de 20%. “Nossa cidade tem ótimas opções gastronômicas, com bares e restaurantes especializados em diferentes culinárias. E o segmento está preparado para receber as famílias que querem comemorar a data com almoço ou jantar fora de casa”, comenta Felipe Verza.

