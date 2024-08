Dia dos Pais tem previsão de R$ 6,56 bilhões, alta de 4,9%

O segundo semestre do ano traz consigo a corrida pelas últimas grandes datas do varejo, sendo o Dia dos Pais o pontapé inicial desse calendário. As primeiras estimativas para o período, feitas pela ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico), indicam uma a projeção de faturamento de R$ 6,56 bilhões para o setor, representando um crescimento de 4,9% em comparação ao ano anterior.

“O e-commerce tem se consolidado como uma força cada vez mais relevante no cenário do varejo brasileiro. Este ambiente positivo fortalece a economia e abre espaço para abordagens inovadoras que atendem às demandas dos consumidores interessados em comodidade e vantagens nas compras. Programas de benefícios e estratégias de retail media são grandes aliados dos varejistas nesta jornada”, explica Eduardo Esparza, VP General Manager da Tenerity Ibéria e Brasil, companhia líder internacional de engajamento que aumenta o valor do relacionamento entre as empresas e seus clientes.



Aumento de pedidos e ticket médio no e-commerce dia dos pais

A previsão da ABComm também aponta para um aumento no número de pedidos durante o Dia dos Pais, que podem alcançar a marca dos 14 bilhões, 200 mil a mais que em 2023. Já o valor médio das vendas das empresas no varejo online, o ticket médio, deve atingir R$ 468,75, um aumento de 3,4% em relação ao ano anterior.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Além disso, em uma pesquisa realizada pela ABEMF (Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização) ano passado, mostrou que 80% dos clientes preferem comprar em estabelecimentos que ofereçam algum tipo de benefício, um aumento de 18% em relação ao ano anterior. Este dado reflete uma mudança no comportamento dos consumidores, especialmente no e-commerce.

“A implementação de programas de benefícios no comércio eletrônico, utilizando o retail media como estratégia, é uma oportunidade para aumentar a visibilidade da marca e impulsionar as vendas, especialmente em datas comemorativas, como o Dia dos Pais, por exemplo. Assim, a marca oferece uma experiência de compra que atende às necessidades e desejos dos clientes e maximiza o impacto e a conversão”, comenta Eduardo Esparza.

Setores mais procurados

A CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) também prevê um volume de vendas de R$ 7,7 bilhões para o Dia dos Pais, considerando todo o setor varejista, com um aumento de 4,7% em relação ao mesmo período de 2023, já descontada a inflação.

De acordo com os dados da CNC, a estimativa de faturamento dos setores durante o mês de agosto destaca o segmento de vestuários, que devem conquistar R$ 3,07 bilhões com o Dia dos Pais. Em seguida, vêm os produtos de perfumaria e cosméticos (R$ 1,51 bilhão) e utilidades domésticas e eletroeletrônicos (R$ 1,19 bilhão). Esses três segmentos representam 75% das vendas totais previstas para o período em 2024.

Sobre a Tenerity

A Tenerity é uma multinacional americana com sede em Stamford, especializada em Customer Engagement, que vem aprimorando o valor das relações que as marcas têm com seus clientes há pelo menos 50 anos. Atualmente, presente em 15 países, incluindo França, Espanha, Reino Unido, Brasil e outros. Especialista em aumento de retenção e geração de receita incremental, a Tenerity ajuda os seus clientes e-commerces de todos os setores ao redor do mundo, com uma solução inovadora e gratuita a construir relações mais fortes e rentáveis com seus clientes. Desde 2012 no Brasil, permite aos e-commerces rentabilizarem e melhorarem suas propostas de valor por meio da receita extra gerada através da monetização da página de confirmação com uma solução de Retail Media.

Siga sempre o Novo Momento em todas as redes sociais a aproveite

+ NOTÍCIAS NO GRUPO WHATSAPP