Comércio espera vendas de Natal 9% maiores

As vendas de Natal de 2024 tem tudo para ser das melhores para o varejo paulista nos últimos anos. Projeção da FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo) aponta que as receitas do setor, puxadas, sobretudo, pelos supermercados, vão crescer 9% em dezembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em números absolutos, isso significa um faturamento bruto de R$ 139,4 bilhões no Estado.

Em termos porcentuais, as lojas de móveis engordarão o caixa nesse período do ano, com crescimento de 31% em relação a 2023, seguidas por autopeças e acessórios (15%) e farmácias e perfumarias (12%).

Mas os supermercados que farão a grande diferença — responsáveis por mais de um terço do faturamento total do varejo paulista (34%), o segmento deverá crescer, pelo menos, 7% neste Natal, o que significa receitas na casa dos R$ 48,8 bilhões, valor R$ 3,1 bilhões superior ao registrado em dezembro do ano passado.

Projeções das vendas do varejo no Estado de São Paulo — dezembro de 2024

No acumulado do ano até setembro, último dado disponível, o varejo paulista já acumula um faturamento de R$ 1,013 trilhão, alta de 9% em comparação aos nove primeiros meses do ano passado. É uma boa notícia, já que o crescimento absoluto é de R$ 83,2 bilhões em relação a 2023, resultado de uma conjuntura marcada pelo mercado de trabalho aquecido, pelo aumento da renda e pelo crescimento do mercado de crédito, fatores determinantes para o consumo.

Os supermercados também puxaram esse desempenho, movimentando R$ 26,4 bilhões a mais (8%) do que em 2023, seguidos pelas concessionárias de veículos, com alta de 20%, e pelas farmácias e perfumarias (11%).