Nova Odessa lança Plano de Arborização na 1ª Conferência do Meio Ambiente

A Prefeitura de Nova Odessa realizou na última da quinta-feira (12/12/2024) a 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente, realizada no Auditório do Paço Municipal, como parte da etapa local da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. O evento destacou o lançamento do Plano Municipal de Arborização, apresentado pelo professor doutor Demóstenes Ferreira da Silva Filho, da USP

A Conferência contou com as presenças do prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), do secretário municipal de Meio Ambiente, Matheus Grolla Martins, da presidente do COMDEMA (Conselho Municipal de Meio Ambiente), Iraê Zutin, e de autoridades locais.

A iniciativa busca ampliar a cobertura vegetal na cidade e promover um ambiente urbano mais saudável e sustentável, incluindo diminuir as temperaturas no meio urbano graças ao aumento da cobertura vegetal e das áreas de sombra.

“É uma grande alegria para mim como prefeito da cidade lançar o Plano Municipal de Arborização, uma ferramenta essencial para melhorar a qualidade de vida da população e preservar o meio ambiente. Agradeço ao professor Demóstenes por sua valiosa contribuição e a todos os presentes pelo engajamento nesta causa tão nobre, que é cuidar do meio ambiente”, disse o prefeito Leitinho.

Durante a Conferência, os participantes se organizaram em cinco Grupos de Trabalho, cada um focado em um tema específico, sendo “Mitigação”, voltado à redução de emissões de gases de efeito estufa; “Adaptação e Preparação para Desastres”, que abordou a prevenção de riscos e a mitigação de perdas; “Justiça Climática”, com teve como foco a superação das desigualdades; “Transformação Ecológica”, que discutiu a descarbonização da economia com inclusão social; e “Governança e Educação Ambiental”, que enfatizou a participação social e o controle democrático.

As discussões foram produtivas e resultaram em propostas concretas que serão enviadas para a etapa estadual da Conferência.

“O Plano de Arborização representa um marco para Nova Odessa. A arborização urbana traz inúmeros benefícios, como a redução de temperaturas, melhoria na qualidade do ar e incentivo à biodiversidade. As propostas surgidas nos grupos de trabalho, como ações de educação ambiental, campanhas de coleta seletiva e plantio de árvores em áreas públicas, já podem começar a ser implementadas. Com esse plano e as ideias discutidas na Conferência, estamos no caminho para construir uma cidade mais verde e sustentável”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Matheus Grolla Martins.

DELEGADOS da Conferência

Durante a Conferência, aconteceu também a eleição de uma delegação composta por sete representantes, incluindo membros da Indústria, da Sociedade Civil e da Prefeitura, que representarão Nova Odessa na etapa estadual da Conferência.

A expectativa é que as propostas desenvolvidas no município contribuam para a criação de uma agenda ambiental mais justa e sustentável para o Estado de São Paulo e o País.

Para tornar o ambiente mais acolhedor, os participantes desfrutaram de um coffee break com opções vegetarianas, veganas e sucos naturais, preparados com ingredientes orgânicos, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e o meio ambiente.

“O COMDEMA é um espaço essencial de diálogo e participação popular, permitindo que a Sociedade Civil colabore ativamente na formulação e implementação das políticas ambientais de Nova Odessa. A Conferência e o lançamento do Plano de Arborização reforçam o papel do Conselho como instrumento de gestão ambiental democrática e participativa”, concluiu a presidente do COMDEMA, Iraê Zutin.