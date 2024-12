Comércio marca alta de 0,7% em novembro, indica Serasa

O mês de novembro foi marcado por uma alta de 0,7% nas vendas do varejo físico brasileiro, conforme o Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

Para a economista da Serasa Experian, Camila Abdelmalack, “esse resultado é positivo e pode ser atribuído a fatores como a disponibilidade do 13º salário e o início das compras de Natal. Já em relação a Black Friday, como as pessoas dão preferência em fazer suas compras online, a data não tem um impacto significativo no índice”. Veja o levantamento dos últimos 12 meses no gráfico a seguir:

Ainda de acordo indicador, o setor de “Combustíveis e Lubrificantes” foi o que teve a maior alta no período (1,9%), seguido por “Tecidos, Vestuários, Calçados e Acessórios” (1,6%). “Veículos, Motos e Peças” não registrou variação no período. Confira os dados completos no gráfico abaixo:

Variação anual mostrou aumento em novembro No comparativo entre novembro deste ano e o mesmo mês de 2023, o crescimento das vendas do comércio físico foi de 4,5%. Veja, a seguir, a variação anual do indicador com histórico dos últimos 12 meses:

Nesse cenário, o setor de “Veículos, Motos e Peças” teve a maior expansão, de 12,5%, seguido por “Material de Construção” (5,8%), “Combustíveis e Lubrificantes” (4,6%), “Supermercados, Hipermercados, Alimentos e Bebidas” (1,9%), Tecidos, Vestuário, Calçados e Acessórios” (1,8%) e Móveis, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Informática” (1,7%). Para conferir mais informações e a série histórica do indicador, clique aqui.

Metodologia O Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio é construído, exclusivamente, pelo volume de consultas mensais realizadas por cerca de 6.000 estabelecimentos comerciais à base de dados da Serasa Experian.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado