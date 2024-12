Caverna do Dragão ganha episódio final após 41 anos

A animação “Caverna do Dragão”, lançada em 1983 nos Estados Unidos, finalmente ganhou um episódio final após 41 anos de espera.

Produzido pela Hasbro em parceria com a Ogilvy Brasil e os estúdios nacionais Nonsense Creations (do Jovem Nerd) e Os Bonequinhos, o desfecho intitulado “O Episódio Perdido” já está disponível no YouTube.

O capítulo inédito, com 15 minutos de duração, foi escrito por Deive Pazos e Fabio Yabu e teve como inspiração as inúmeras teorias criadas pelos fãs ao longo das últimas quatro décadas.

A produção não segue o formato da animação original, adotando uma estética stop-motion a partir da gravação quadro-a-quadro dos bonecos dos personagens lançados pela Hasbro. Entretanto, traz o retorno dos dubladores brasileiros originais, celebrando o impacto da série no país.

Clássico cult e sucesso no Brasil

Inspirada no universo do jogo de RPG “Dungeons & Dragons”, a animação acompanhou um grupo de adolescentes transportados para um reino medieval fantástico. Ao longo de três temporadas, a série explorou os desafios enfrentados pelos protagonistas em busca do caminho de volta para casa.

No Brasil, “Caverna do Dragão” se tornou um fenômeno durante a década de 1980, conquistando status de cult entre gerações. O desenho foi cancelado antes da produção do episódio final, deixando o desfecho da história em aberto e alimentando teorias entre os fãs.

Outro final da Caverna do Dragão

Vale lembrar que a ideia de dar um final para a série também foi abordada numa campanha publicitária recente no Brasil. Em 2020, a agência DPZ&T trouxe os personagens de “Caverna do Dragão” em live-action, promovendo um lançamento da Renault.

A peça publicitária mostrava os jovens finalmente encontrando uma saída para voltar ao mundo real, atendendo ao desejo de muitos fãs que aguardavam um desfecho para a história.

Encerramento oficial após décadas de especulação

Com o lançamento de “O Episódio Perdido”, a saga finalmente ganha uma conclusão oficial, respondendo aos questionamentos dos fãs que acompanharam a série ao longo dos anos. A obra, além de prestar homenagem ao legado da animação, celebra a influência duradoura de “Caverna do Dragão” na cultura pop.

