A Avert Biolab Saúde Animal, empresa de produtos (pet) para

animais de companhia da Biolab Farmacêutica, adquiriu o controle da Petitos, marca pioneira em petiscos para cães e gatos.

Com dez anos de atuação no mercado pet, a Avert é uma das mais importantes indústrias de produtos para saúde animal do país, com ampla e moderna linha de suplementos, nutracêuticos, dermocosméticos e medicamentos, valorizada pelos tutores e a comunidade veterinária e com o foco no bem-estar de cães e gatos.

“A Avert tem importante papel na transformação do mercado de suplementos para cães e gatos, dando ao segmento grande relevância, com foco no atendimento das necessidades nutricionais dos animais de estimação. Agora, passa atuar no importante negócio de petiscos com a aquisição da Petitos, ampliando sua presença no mercado”, destaca Cleiton Castro Marques, CEO da Biolab.

Dentro da estrutura da Avert, a empresa passa a se chamar Pet Nutrition, centralizando a produção e a comercialização das linhas de petiscos.

“Nosso objetivo é fortalecer e valorizar o segmento de snacks para pets, reforçando o posicionamento em termos de composição, nível nutricional e crescimento do portfólio”, complementa Merlin Castro, Diretor da Avert.

“Além da ampliação da linha, a Petitos passa a seguir todos os parâmetros de produção da Biolab. Nosso compromisso é contribuir com o acesso às melhores práticas farmacêuticas para o desenvolvimento contínuo da medicina veterinária brasileira”, reforça Merlin.

O Brasil tem 68 milhões de cães e 34 milhões de gatos, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) e cerca de 50% dos lares tem pelo menos um pet, aponta a Comissão de Animais de Companhia do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal (Comac-Sindan).

O mercado pet movimentou R$ 42 bilhões em 2022, informa a Abinpet. O segmento pet food cresceu 18,3% no ano passado, resultado que reflete a exigência dos tutores de animais de estimação, que buscam produtos com diferenciação.

Criada em 2012, a Petitos oferece petiscos com os nutrientes necessários para a nutrição de animais de companhia, fortalecendo a relação entre tutores e os animais de estimação.

Sobre a Biolab

Promover um futuro com mais qualidade de vida requer uma busca incansável por tratamentos seguros e inovadores. Por isso, a Biolab, indústria farmacêutica brasileira fundada em 1997 e com presença internacional, investe em pesquisas para superar os crescentes desafios da saúde.

Com nossos mais de 3.800 colaboradores e a 4ª maior Força de Vendas do Brasil, estamos entre as maiores farmacêuticas do país, com liderança na cardiologia e atuação relevante em demais especialidades, como dermatologia, ginecologia, ortopedia, gastroenterologia, pediatria, clínica médica e sistema nervoso central. Nossas linhas de negócio Biolab Genéricos, Avert Humana e Avert Saúde Animal contribuem com o nosso portfólio de mais de 500 produtos. Todos com a qualidade e a confiança que só a Biolab tem.

Estamos em crescimento constante. São três unidades de produção, além de um moderno complexo fabril em construção. E não paramos por aí: no Canadá, somos a 1ª farmacêutica brasileira com um Centro de pesquisas e adquirimos a empresa Exzell Pharma para expandir nossa internacionalização. Juntos, estamos construindo o futuro.

Viva a evolução!

Saiba mais em www.biolabfarma.com.br e nas nossas redes sociais @biolabfarmaceutica

Sobre a Avert Biolab Saúde Animal

A Biolab Farmacêutica compartilha a mesma excelência e o padrão de qualidade de produtos para a saúde das pessoas e dos pets. Assim como os tutores, também somos apaixonados por animais de estimação. Esse compromisso está expresso na Avert, divisão veterinária da Biolab, há uma década no mercado brasileiro e em expansão para as Américas.

Para esse mercado exigente, que não para de crescer, proporcionamos saúde e bem-estar para que os cães e gatos vivam mais e melhor.

Somos pessoas cuidando de pessoas e dos seus animais de estimação, atendendo às necessidades de cada fase – dos filhotes aos animais idosos, contribuindo com o avanço da medicina veterinária, entendendo as necessidades dos pets e fornecendo produtos e serviços que contribuem para sua saúde e nutrição.

A linha Avert Saúde Animal é produzida em nossa unidade industrial em Bragança Paulista (SP), com matérias-primas de alta qualidade e formulações exclusivas. No total, são 85 apresentações de nutracêuticos, dermocosméticos e medicamentos inovadores para cães e gatos.

Mais informações: www.avertsaudeanimal.com.br ou Instagram @avertsaudeanimal

Sobre a Petitos

A Petitos fabrica produtos de alta qualidade pensando sempre no bem-estar do animal. Fundada em 2012, em Pirassununga (SP), é pioneira em petiscos que se diferenciavam pela qualidade, paladar e composição nutricional. Para mais informações acesse: www.petitos.com.br

