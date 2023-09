Prefeitura refaz sarjetão da Avenida Gioconda Cibim

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, finalizou no sábado (23) a concretagem do sarjetão localizado na esquina da Avenida Gioconda Cibin com a Rua Áurea Possenti, no Jardim Brasília.

“Essa obra é essencial para reduzir o impacto causado nos veículos, pois havia um desnivelamento na via após o recapeamento asfáltico”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

LEIA TAMBÉM: Praça da orla da Praia Azul será revitalizada

Após o processo de secagem, que dura em torno de sete dias, será realizada a recomposição asfáltica e, consequentemente, a liberação da via para o tráfego de veículos. O pedido para que o sarjetão fosse refeito foi do vereador Lucas Leoncine (PSDB), que recebeu diversas reclamações de motoristas que utilizam a via diarimanete além de moradores das proximidades.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP