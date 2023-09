Pouco mais de um mês desde que chegou à Arábia Saudita, o atacante Neymar

já seria o pivô de uma polêmica no Al Hilal. Um site espanhol chegou a noticiar que o brasileiro teria pedido a cabeça do técnico português após levar uma bronca em partida válida pelo campeonato nacional.

Neymar comentou uma publicação no Instagram negando que pediu por uma possível demissão de Jorge Jesus no Al-Hilal.

Em uma postagem no instagram, o craque que foi pra Arábia ganhar ainda mais dinheiro, disse que não é pra acreditar o que todo mundo fala.

