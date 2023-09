Eurofut campeão do Futebol Sub-13 de Santa Bárbara

A equipe do Eurofut sagrou-se campeã da categoria sub-13

do Campeonato Barbarense de Futebol de Base, competição promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes). No sábado (23), em final realizada no Centro Esportivo Municipal “José Cândido de Campos”, no Centro Social Urbano, o Eurofut venceu o Projeto Pio Rei por 4 a 0.

Mateus Leal (2) – artilheiro da competição com 9 gols marcados –, Felipe Rosa e Lucas Cruz anotaram os gols da decisão.

Também no fim de semana foram conhecidos os finalistas das categorias sub-17 e sub-20 do Futebol de Base. No sub-17, o Unidos da Linha venceu o União Aparecida por 4 a 2, enquanto o Projeto Pio Rei venceu o Projeto Desenvolvendo Talentos por 3 a 0. Já no sub-20, o Lado Leste venceu o Esmeralda nos pênaltis por 3 a 2 após empate no tempo normal em 1 a 1 e o Grêmio Orquídeas venceu o Unidos Europa por 4 a 0.

As decisões do sub-17 e sub-20 acontecerão no próximo fim de semana, quando também será conhecido o campeão do sub-15, que tem Eurofut e Projeto Pio Rei B na decisão.

