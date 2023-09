Americana Anime Fest recebe Luiz Menezes da Trope

No próximo dia 1º de outubro, acontece o Americana Anime Fest (AAF), o maior evento de quadrinhos, games e cultura pop da cidade de Americana, no interior de São Paulo. Luiz Menezes, fundador da Trope, consultoria de geração Z, que co-cria soluções de negócios para marcas, está com a presença confirmada.

O Americana Anime Fest acontece desde 2018 e faz parte do Circuito Anime Fest, atualmente presente em seis cidades do interior paulista. O evento é atualmente sediado na Faculdade de Americana (FAM), sendo voltado para todas as idades e com cosplayers, música, dança e oficinas culturais fazendo parte do repertório.

A organização é realizada pela Avalon Eventos, empresa na qual Luiz começou seu trabalho com a creator economy, há sete anos. Ele produziu cerca de 50 eventos no período de quatro anos. “É muito bom estar inserido neste universo desde cedo, pois pude acompanhar as mudanças e evoluções. É um mercado que vai crescer cada vez mais e um dos meus objetivos é colocar a GenZ como posição de destaque”,explica.

Recentemente, no mês de agosto, o fundador da Trope participou do Mega Campinas Anime Fest pela primeira vez como convidado. Segundo ele, foi uma experiência muito enriquecedora, além de especial, e está ansioso para fazer sua estreia no Americana Anime Fest como mediador.

Menezes irá mediar o painel ‘TikTok e cultura pop: o crescimento do conteúdo vertical e impacto na cultura pop’, ao lado de Matheus Morimura (@morimura) e Vini Fachine (@vinifachine). “Estou animado para o evento e para debater o tema, afinal, a forma de consumir conteúdos hoje em dia é diferente. O conteúdo curto se tornou sinônimo de hábito de consumo, trouxe uma mudança de impacto cultural”, afirma.

Segundo Ricardo Zanettini, responsável pela curadoria da Avalon Eventos, o objetivo é dar oportunidade para a GenZ falar e ser ouvida. “A presença da Geração Z é a peça chave para o sucesso deste evento. Queremos que as pessoas prestigiem o evento e tenham contato com assuntos de seu interesse, mas também que estejam presente em posições de destaque, como em cima do palco nos painéis”, finaliza.

Sobre a Trope

A Trope é uma consultoria de geração Z que co-cria soluções de negócios para marcas. Fundada em 2021, a martech da creator economy tem como principal objetivo acelerar companhias que necessitam fazer parte da cultura da internet. Especializada em impulsionar o protagonismo dos nativos digitais, a Trope busca ser o braço da Geração Z das empresas.

Dentro de seu escopo, a empresa disponibiliza serviços de educação corporativa, por meio de pesquisas e estudos encomendados, e workshops sobre temas como diversidade, comportamento e consumo, e atua também com a criação de Fundos de Investimento que aceleram a carreira de criadores de conteúdo. Entre os principais clientes atendidos estão Mondelez, Meta (Instagram e Facebook), Oi, P&G, entre outros. Mais informações no site.

