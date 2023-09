Eleição do Conselho vai ser em 15 escolas em SB

A eleição para cinco vagas ao Conselho Tutelar de

Santa Bárbara d’Oeste – gestão 2024-2027 ocorrerá neste domingo (1º), das 8 às 17 horas. Promovido pelo CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) de Santa Bárbara d’Oeste, o processo terá utilização inédita de urna eletrônica e o voto é facultativo. Ao todo são 36 urnas distribuídas em 15 locais de votação em escolas e espaços, conforme lista abaixo.

Para votar, a pessoa deve apresentar o título eleitoral e documento com foto (RG e CNH). O local da apuração será no mesmo dia, a partir das 17 horas, na APAE (Associação de Pais e Amigos), localizada na Avenida Tiradentes, 1.580, na Vila MacKnight.

Para esta gestão, os 15 candidatos são: Abiqueila Bueno Moraes de Oliveira (Abiqueila Moraes), Adriana Castorina Avelino (Adriana Avelino), Antônio Carlos do Carmo Polli (Carlinhos Sartore), Devaldo de Macedo (Devaldo de Macedo), Elídia Paixão de Andrade (Elídia Paixão de Andrade), Elisangela Paula de Rezende Acioli (Nega Cantinho), Everaldo Borges Vieira (Everaldo Vieira), Margarete de Fátima Fosalusa Ferreira (Maga Ferreira), Nair Cavelani Natalin (Nair Cavelani Natalin), Rafaela Aparecida Paulilo Dantas (Rafaela Dantas), Regiane Fernanda de Farias Prieto Simões (Regiane Simões), Robério Xavier Bonfim (Robério Bonfim), Rodrigo de Jesus Brito (Rodrigo Brito), Ricardo Augusto da Silva (Ricardo Silva) e Simone dos Santos Barbosa Costa (Simone Costa).

Conselho

O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, vinculado administrativamente à Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Os conselheiros atuam na promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes do Município.

O órgão pode ser acionado por qualquer pessoa sempre que for violado qualquer Direito da Criança e do Adolescente, como situações de violência, abuso, vulnerabilidade social e outras ocorrências que coloquem em risco a vida e a dignidade do menor. O atendimento ocorre na Rua Dante Torteli, 106, no Centro.

Todos os documentos já publicados da Eleição do Conselho Tutelar estão disponível no site do CMDCA www.santabarbara.sp.gov.br/cmdca ou ainda na Sala dos Conselhos, localizada no Centro Social Urbano (CSU), na Avenida de Cillo, 650, no Jardim Belo Horizonte, sala 9. Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com CMDCA pelo telefone 3455.2592, de segunda a sexta-feira, das 9 às 13 horas e das 14 às 16 horas.

Confira os nomes e números das urnas:

Abiqueila Moraes – 51

Adriana Avelino – 55

Carlinhos Sartore – 73

Devaldo Macedo – 35

Elidia Paixão de Andrade – 29

Everaldo Vieira – 32

Maga Ferreira – 53

Nair Cavelani Natalin – 11

Nega Cantinho – 10

Rafaela Dantas – 26

Regiane Simões – 41

Ricardo Silva – 49

Robério Bonfim – 31

Rodrigo Brito – 37

Simone Costa – 19

Confira os pontos de votação:*

*Consulte a lista dos locais de votação de acordo com sua Zona Eleitoral correspondente

• ADI “Dr. Euvaldo de Queiroz Dias”

Rua Goiania, 1062 – Jardim Esmeralda

• CAIC “Irmã Dulce”

Rua Artur Gonçalves da Silva, 240 – Jardim Santa Rita

• CEU “Ariovaldo Inácio – Vardão”

Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto Do Sol Ii

• Centro Cultural e Biblioteca ” Profº Léo Sallum”

Rua do Algodão, 1450 – Cidade Nova

• Centro Social Urbano (CSU)

Avenida de Cillo, 650 – Jardim Belo Horizonte

• CIEP “Profa. Therezinha de Castro Pacheco Sbravatti”

Rua Grécia, 506- Jardim Europa II

• EMEI “Antonio Mollon”

Rua do Níquel, 867 – Vila Mollon

• CIEP “Charles Keese Dodson”

Rua Ruth Garrido Roque, 111 – Bosque das Árvores

• EMEI “Jovelina Dominga Mazucatto”

Rua do Feijão, 240 – Jardim Pérola

• EMEI “Vanderlei Matarazzo”

Avenida Pedroso, 3880 – Angelo Giubina

• EMEI “Zinho Saes”

Avenida Antonio Moraes de Barros, 131 – Vista Alegre

• Emefei “Anália de Lucca Furlan”

Rua Coronel Hélio Caldas, 101 – Cruzeiro do Sul

• Emefei “Profa. Gessi Terezinha B. Carneiro”

Rua Águas da Prata, 238 – São Joaquim

• Emefei “Profa. Maria Martiniano Gouveia Valente – D. Bininha”

Rua Padre Arthur Sampaio, 571 – Conj. Roberto Romano

• E.E. “Comendador Emílio Romi”

Praça Dona Carolina, 11 – Jardim Dulce

Local da Apuração – Dia 1º de outubro, a partir das 17 horas

APAE – Associação de Pais e Amigos (Avenida Tiradentes, 1580 – Vila MacKnight)

