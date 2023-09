Com 12 cervejarias artesanais, Americana terá evento Outubeer, na Fidam

Gastronomia, cervejarias artesanais e mais. O prefeito Chico Sardelli anunciou, nesta quinta-feira (21), a festa Outubeer Americana, que será realizada de 12 a 14 de outubro na Revirada Regional de Cultura, na Fidam (Feira Industrial de Americana).

O evento contará com 12 opções de gastronomia, 12 cervejarias artesanais e diversas atrações musicais nos três dias, nos seguintes horários: quinta-feira (12), do meio-dia às 22h; sexta-feira (13), das 15h às 22h; e sábado (14), do meio-dia às 22h. A entrada será solidária, com a doação de um quilo de alimento para o Fundo Social de Americana.

“A Fidam sempre foi uma grande parceira do nosso governo. Teremos aqui muita diversão para a população, além de movimentar a economia e promover a solidariedade. Americana voltou a sorrir na Saúde, na Educação, no Desenvolvimento Econômico, tudo isso é importante. Mas não podemos nos esquecer do lazer, do entretenimento”, disse o prefeito Chico.

Ele esteve acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi, da secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria, do presidente da Fidam, Leandro Zanini, e do presidente da Câmara, Thiago Brochi. Também participaram da cerimônia os vereadores Thiago Martins, Leco Soares e Silvio Dourado, além dos secretários de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, e de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira.

“Superamos muitos desafios até agora e chegou a hora de levar alegria e diversão para a população. É mais um evento que vai mexer com a cidade, tenho certeza de que já é sucesso e vai conquistar toda Americana”, disse o vice-prefeito Odir.

A Revirada Regional de Cultura conta com recursos do Governo do Estado de São Paulo. Americana está recebendo R$ 100 mil para promover o evento, por meio da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), com aprovação do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas.

“A Revirada Regional em outubro leva o subtítulo de Outubeer. Teremos muitas atrações artísticas, área kids e com certeza será um grande evento para todos, com música boa e várias opções gastronômicas”, destacou a secretária Marcia Gonzaga Faria.

Confira a programação completa

Quinta-feira – 12/10

Denis de Tarsis e Rock de Fato (Pop/Rock)

Duo Vox (Rock)

Danny Asa e Banda (Pop/Rock)

Easy Rock (Pop/Rock)

Creedence Cover (Rock)

Sexta-feira – 13/10

Vanessa Pajaro (Pop/Rock)

O Segredo do Universo (Tributo Raul Seixas) (Rock)

System of a Down Cover Brasil (Metal)

Sábado – 14/10

Pin (Rock)

Elephant (Rock)

Power Trio (Rock)

Confraria do Rock (Rock)

