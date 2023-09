O DAE (Departamento de Água e Esgoto) realiza a Operação Hidratação, neste sábado (23) e domingo (24), em Americana, para ajudar a população a enfrentar o forte calor com temperaturas máximas previstas de até 37 ºC no município neste fim de semana, segundo o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.

A autarquia vai distribuir água gratuitamente no Calçadão, no Jardim Botânico “Prefeito Carroll Meneghel” e no Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco”.

“A Administração do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi está bastante preocupada com as altas temperaturas e com a umidade muito baixa. Por isso, sabendo da importância da hidratação, foi determinado que o Departamento de Água e Esgoto montasse pontos de distribuição de água tratada para todos”, explica o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

Confira os horários da Operação Hidratação:

Sábado (23)

10h às 15h – Calçadão

8h às 11h – Jardim Botânico

13h às 16h – Parque Ecológico

Domingo (24)

8h às 11h – Parque Ecológico