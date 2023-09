Táxis autônomos fazem congestionamento nos EUA

Vários táxis autônomos criaram um verdadeiro caos

em cidade dos EUA (Estados Unidos). O caso aconteceu em Austin (Texas). Os carros não são da Tesla, mas de uma concorrente, a Cruise, que produz táxis autodirigiveis.

Os carros chegaram em uma esquina e ‘travaram’. Veja vídeo abaixo.

Prefeitura conclui Semana Nacional do Trânsito com ação em semáforos

A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), finalizou a programação da Semana Nacional do Trânsito com uma ação educativa, nesta sexta-feira (22). Panfletos com orientações sobre o uso da faixa de pedestre foram entregues nos semáforos dos cruzamentos entre a Avenida Nossa Senhora de Fátima e a Avenida Paulista e da Avenida Campos Salles com a Rua Florindo Cibin.

O tema da ação no município neste ano é justamente: “No trânsito, o pedestre tem prioridade!”. A campanha contou com o apoio da Guarda Municipal de Americana (GAMA), Exxmed Ocupacional, CPFL Paulista, SCS Tecnologia e Pátio Municipal de Veículos.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

“Estamos encerrando a Semana Nacional do Trânsito com importantes ações de educação no trânsito, principalmente em relação à faixa de pedestre. Vamos seguir intensificando esse trabalho durante todo o ano, realizando campanhas nas escolas do município”, disse o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

Na quarta (20) e quinta-feira (21), a Prefeitura realizou duas ações de frente ao Paço Municipal. Uma delas visando a conscientização sobre o uso e o respeito da faixa de pedestre, e a outra, em parceria com a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), destacando a campanha “Setembro Verde” com um pedágio educativo no Dia da Luta das Pessoas com Deficiência.

Além destas ações, a Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação também produziu conteúdos nas redes sociais da Prefeitura sobre a campanha de conscientização para uso das faixas de pedestres.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP