Protesto no Starbucks do aeroporto de Guarulhos

Encontro na ALESP reforça agenda sindical

No dia anterior à manifestação, 20 de setembro, Alduk fez uma visita à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), acompanhada pelo tesoureiro da UGT Nacional, Moacyr Pereira. No local, a trabalhadora se encontrou com os deputados estaduais Simão Pedro (PT) e Eduardo Suplicy (PT), aprofundando as discussões sobre as preocupações sindicais e compartilhando sua experiência com a Starbucks nos EUA e alertando para as más práticas no Brasil.

“A luta pelos direitos trabalhistas deve ser observada globalmente. As denúncias que chegam até nós fazem com que dobremos a atenção às más práticas que podem ocorrer em nosso país. A manutenção das leis trabalhistas é essencial para nós”, afirma Simão Pedro.

Eduardo Suplicy reforçou a fala do colega correligionário, enfatizando a responsabilidade social com os trabalhadores. “As leis trabalhistas são essenciais para termos um proteção social aos nossos trabalhadores e nossas trabalhadoras. Vemos com preocupação as denúncias que a Bransi trouxe”.

Durante sua visita ao Brasil, Brandi Alduk tem alertado consistentemente sobre os desafios que os trabalhadores enfrentam ao lidar com corporações multinacionais. Sua agenda culmina nesta sexta-feira (22), após um almoço com o presidente nacional da UGT, Ricardo Patah, seguido de seu retorno aos EUA.