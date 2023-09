Fontes quer velório a noite e Kátia no conselho do Idoso

Veradores Fontes e Kátia em ação

Por meio de requerimento protocolado na Câmara Municipal, o vereador Carlos Fontes questiona a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste a respeito da reabertura do Velório Municipal “Berto Lira” em período 24 horas, inclusive durante as madrugadas. Segundo o parlamentar, esse requerimento tem o intuito de atender a população que pretende velar seus entes queridos fora do horário de expediente tradicional.

“O velório é um momento crucial para familiares e amigos enlutados, proporcionando um espaço para prestar homenagens, realizar orações e dar adeus ao ente querido. Para muitos, é um componente essencial no processo de luto e despedida”, explicou o vereador. Segundo ele, tem sido comum a reclamação de muitos munícipes a respeito da impossibilidade de permanecer no velório depois das 22 horas ou antes das 6 horas.

“A preocupação se centra no fato de que, devido ao fechamento do velório em horários noturnos, algumas pessoas que chegam de longe ou em horários fora do padrão precisam deixar seus entes queridos em meio à dor e ao sofrimento”, explicou. Segundo o vereador, isso resulta em uma angústia adicional, já que não é possível garantir que todos os que eram importantes para o falecido e sua família tenham a oportunidade de se despedir e oferecer apoio àqueles que enfrentam a dor do luto.

Vereadora participa de reunião do Conselho do Idoso

A vereadora Kátia Ferrari participou, na manhã desta quinta-feira (21), da reunião do Conselho Municipal do Idoso, no Centro Social Urbano. Na reunião, foi divulgada a programação da Semana do Idoso, realizada nos dias 25, 27 e 29 de setembro, a partir das 7h30, com atividades esportivas e lúdicas de interação entre os idosos. As atividades são gratuitas e abertas ao público.

A organização é da Prefeitura, por meio das secretarias de Promoção Social, de Esportes e do Conselho Municipal do Idoso. “Cerca de 10% da nossa população é formada de idosos. A Semana será uma oportunidade para demonstrarmos nosso carinho, cuidado e valorização desse público”, disse a vereadora.

No dia 25, segunda-feira, a ação será no Ginásio Municipal “José Salves”, na Rua da Batata, no Jardim Pérola. Após as atividades com duração de duas horas, haverá apresentação dos cães do Canil da Guarda Municipal.

Já no dia 27, quarta-feira, as atividades serão no Ginásio Municipal “J.J. Bellani”, localizado próximo ao Parque Araçariguama. Na data, o Procon de Santa Bárbara estará presente e entregará cartilhas de orientação sobre os direitos das pessoas da Melhor Idade. Também haverá apresentação dos cães da Guarda.

Como parte da programação, no dia 29, sexta-feira, as atividades esportivas serão realizadas no CAIC Irmã Dulce, no Santa Rita. Também no mesmo dia, às 9 horas, um coral com integrantes dos grupos da Terceira Idade, mantidos pela Secretaria de Promoção Social, se apresentarão para os idosos do Centro Dia do Idoso “Maria de Lourdes Alves da Silva – Dona Nena”, localizado no Cândido Bertini, com o objetivo de promover interação e momentos de alegria para celebrar a data.

Por fim, no dia 5 de outubro, quinta-feira, será a vez de promover uma tarde especial aos moradores do “Vida Longa”, no Cândido Bertini. A Orquestra Barbarense de Violas se apresentará às 14 horas, tendo como convidados, além dos idosos que vivem no Vida Longa, os presidentes e vice-presidentes dos grupos de Terceira Idade do Município.

