Dr Amorim se filia no Republicanos Santa Bárbara

O Diretório Municipal do Republicanos de Santa Bárbara filiou Dr Amorim.

O ato de filiação do seu mais novo membro, o advogado Dr. Amorim foi na noite desta segunda-feira. O partido considera que o advogado tem amplo reconhecimento na profissão por sua longa trajetória na advocacia.

O Evento foi conduzido pelo Presidente Municipal do Partido de Santa Bárbara d’Oeste, Adriano Panin, e prestigiado por demais filiados e lideranças políticas importantes da cidade e região, como o Vice-Prefeito Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, o Coordenador Estadual do Republicanos, Ricardo Molina, o vereador do município barbarense Isac Motorista, e o Presidente do Partido União Brasil de Americana, Ricardo Brino.



Durante a reunião, Panin destacou a importância do momento político, já que faltam pouco mais de um ano para as eleições de 2024, e deu as boas-vindas ao novo filiado Amorim. Por sua vez, Molina abordou o trabalho do partido em âmbito federal e estadual, mencionou as ações do Governador Tarcísio e parabenizou o Deputado Federal Marcos Pereira, presidente do partido em nível nacional, pela sua liderança.

O vice-prefeito Sanches também elogiou a direção municipal pelo trabalho de organização partidária e desejou boa sorte a Amorim em sua jornada no Partido.

Em sua fala, Amorim expressou sua gratidão a todos pela presença e compartilhou sua felicidade por se juntar ao Republicanos, que ele descreve como o verdadeiro partido conservador. Ele também deixou seu nome à disposição para uma possível candidatura a vereador nas eleições de 2024.

