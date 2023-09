Paulo A Barbosa lidera disputa à prefeitura de Santos

O ex-prefeito e atual deputado Federal Paulo A. Barbosa

(PSDB-SP) desponta com vantagem de mais de 10 pontos percentuais (p.p) em pesquisa sobre a disputa pela prefeitura de Santos nas eleições de 2024. O tucano que comandou a cidade por dois mandatos tem 40% das intenções de voto, no cenário em que concorre no lugar do atual prefeito Rogério Santos. Em segundo lugar, fica a deputada Federal Rosana Vale (PL-SP), com 28,9% dos votos. O levantamento é do Instituto Paraná Pesquisas.

Em outro cenário, com o atual prefeito da cidade litorânea na disputa, a vantagem é da deputada federal Rosana Valle, com 34,4% da intenção de votos. Rogério fica logo atrás, com 24,7%. A aprovação de Rogério Santos na liderança do município é alta, com 49% dos respondentes classificando sua gestão como ótima ou boa.

Ainda neste cenário, aparece em terceiro lugar a petista Telma de Souza, também ex-prefeita da cidade, com 17,8%. A pesquisa abrangeu eleitores do município com 16 anos ou mais. A realização do levantamento considerou amostra de 818 eleitores, sendo esta estratificada segundo gênero, faixa etária, grau de escolaridade, nível econômico e posição geográfica.

Os dados foram levantados através de entrevistas pessoais entre os dias 21 e 24 de setembro de 2023. A amostra representativa do município de Santos atinge um grau de confiança de 95,0%, segundo o Instituto Paraná, com uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,5 pontos percentuais para os resultados gerais.

