Supermercados têm agosto 'muito bom'

Agosto bom- Os novos dados do Índices de Consumo em Supermercados (ICS),

desenvolvido para acompanhar o comportamento das transações em estabelecimentos como supermercados, quitandas, mercearias, hortifrútis, sacolões, entre outros. A Alelo, especialista em benefícios, incentivos e gestão de despesas corporativas, divulga em parceria com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) a presente edição do informe de agosto os últimos resultados disponíveis para o índice, considerando o comportamento do consumo no Sudeste.

A análise dos dados transacionais do oitavo mês de 2023, fornecidos pela Alelo, revela uma queda de 2,4% nos gastos em supermercados em comparação com julho, contrastando com o crescimento de 3,1% nos últimos 12 meses. Esse declínio coincidiu com um leve aumento de 0,4% no número de transações entre julho e agosto de 2023, contribuindo para um aumento de 5,9% nos últimos 12 meses.



Essas tendências estão diretamente ligadas ao aumento de 1,3% das vendas do comércio varejista brasileiro, que inclui hipermercados e supermercados, no primeiro semestre de 2023, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) do IBGE.

Geograficamente, a apuração revela que o valor gasto e o número de transações em supermercados avançou em todas as regiões brasileiras nos últimos 12 meses, com o Sudeste representando altas de 3% e 6,5%, respectivamente. Já com relação aos restaurantes, tanto no âmbito nacional quanto regional, o desempenho observado se manteve em terreno negativo, tanto em volume quanto em valor transacionado.

