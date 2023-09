Chá em sachê é opção de bebida saudável

Chá em sachê- A hidratação é essencial para uma alimentação

equilibrada, mas nunca é demais repetir: bebidas podem ser bastante calóricas e, além de pesar na balança, as calorias podem ser pobres em nutrientes. Uma boa alternativa para resolver essa equação é o chá, uma bebida saborosa e cheia de propriedades que hidrata trazendo bem-estar e benefícios à saúde. Agora ficou ainda mais prático consumir o seu chá predileto: a Tea Shop lançou o chá em sachê para você levar a sua mescla preferida em qualquer lugar. O preparo é rápido e prático.

O sachê escolhido pela Tea Shop é o piramidal, formato que preserva as folhas sem triturá-las, como no sachê tradicional. “A trituração reduz as plantas a pedaços pequenos e finos, provocando reações oxidativas e levando à evaporação de óleos voláteis e aromáticos das mesclas. Por isso, desenvolvemos o sachê em forma de pirâmide, com capacidade maior que mantém as características de cada componente”, explica o presidente da rede, Michel Bitencourt, que é tea sommelier. O sachê lançado pela Tea Shop também é biodegradável: após o uso você pode depositá-lo no lixo comum sem poluir a natureza.

A praticidade é outro ponto forte do chá em sachê. Se não tiver como aquecer a água para preparar o chá, pode levar de casa a água na temperatura certa, escolhendo um copo com isolamento térmico. O novo chá em sachê da Tea Shop é vendido em caixas contendo 10 unidades cada. As opções de mesclas são:

Cocktail de frutas

Combinação de sabores tropicais em uma experiência gustativa refrescante e ligeiramente doce. Ingredientes: hibisco, casca de roseira brava, abacaxi, papaia, passas e laranja. É perfeito no preparo de drinques.

Leia + sobre comida, bebida e receitas aqui

Oolong com folhas de laranjeira

Apreciado após as refeições por facilitar a digestão, combina o chá ao frescor e ao aroma das folhas de laranjeira. Ingredientes: chá Oolong e flor de laranjeira.

Camomila golden

Ideal para tomar antes de dormir, a mescla estimula a sensação de tranquilidade. Ingredientes: infusão de canela, maçã e camomila.

Pu Ehr frutas do bosque

Mescla ideal para uma pausa no meio da tarde, combina os sabores das frutas com um toque de menta. Ingredientes: chá vermelho, mirtilo, groselha e folhas de morangueiro.

Moruno

Também para apreciar após as refeições, harmoniza o chá verde orgânico puro e toques refrescantes. Ingredientes: chá verde Gunpowder, folhas de hortelã e óleo de menta. É rico em L-teanina, um importante aminoácido encontrado na Camellia sinensis.

Chai Latte

Indicada para momentos de pausa, a mescla contém especiarias de sabores intensos. Ingredientes: chá preto, funcho doce, canela, gengibre, raiz de alcaçuz, pimenta rosa, cravo, baunilha e cardamomo. Ideal para preparo com leite.

A Tea Shop

A Tea Shop está comemorando 10 anos. Chegou ao país em maio de 2013 via Porto Alegre e é responsável por fornecer, ao longo de uma década, 60 milhões de xícaras de chá a consumidores apaixonados pela bebida. A ideia empreendedora partiu do próprio Michel Bitencourt, que teve a ideia de trazer a marca para o Brasil durante um curso de MBA em Barcelona. Foi lá que conheceu a matriz e o modelo de negócio da rede, hoje com mais de 100 lojas em cinco países – além da Espanha e do Brasil, está presente na Itália, Portugal e Argentina.

O site teashop.com.br disponibiliza uma vitrine à escolha do consumidor com opções para saborear em diferentes momentos do dia (manhã, após as refeições, antes de dormir, no pré e pós-treino etc.) e para harmonizar com todos os tipos de comida e bebida.

Siga o NovoMomento em todas as redes e

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP