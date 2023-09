Encontro com Educadores FAM tem data alterada para dia 7 de outubro

O Encontro com Educadores FAM com o filósofo Clóvis de Barros, inicialmente marcado para sábado, dia 30 de setembro, é remarcado para dia 7 de outubro, sábado às 10 horas, na sede da Faculdade de Americana.

A organização anuncia que foram liberadas mais 300 vagas para o evento, possibilitando a participação de mais interessados nesse importante encontro de profissionais da educação.

A organização do evento enviará confirmação de presença com a nova data através do e-mail e WhatsApp já cadastrado.

A FAM lamenta pelo adiamento do evento e promete, assim como nas edições anteriores, realizar um grande Encontro com Educadores.

