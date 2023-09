Vídeos divulgados por políticos de oposição em Nova Odessa

apontando o que seria desperdício de roupas acabou fazendo com que a prefeitura rebatesse o que considera ser fakenews.

O vídeo que tem o ‘ataque’ ao governo circulou fortemente na manhã desta terça-feira e traz acusações à irmã do vice-prefeito Mineirinho.

A caçamba do vídeo traz a marca da Coden, empresa responsável pela coleta de lixo da cidade.

A secretária de Promoção Social Priscila Peterlevitz e a irmã do vice-prefeito Mineirinho foram até o local para explicar que não se trata de roupas abandonadas as mostradas no vídeo.

A mulher do primeiro vídeo acusa a prefeitura de descaso e mostra o que seria material descartado.

