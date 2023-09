Semifinais do Gigantão terão jogos noturnos nesta quarta e quinta-feira

Foram definidas as semifinais do Campeonato de Futebol Amador Gigantão, torneio promovido pela Secretaria de Esportes de Americana. A rodada do final de semana aconteceu nos campos do Unidos da Cordenonsi, São Vito, Novo Mundo e Guarani.

Na 1ª divisão do Gigantão, Bruxela e Descubra venceram seus jogos no sábado (23) e se juntaram a São Roque e Zanaga nas semifinais. Os duelos que valem vaga na decisão serão realizados já nesta semana, no período da noite, no Centro Cívico.

São Roque e Zanaga fazem a primeira semifinal nesta quarta-feira (27), às 19h30, enquanto Bruxela e Descubra disputam a outra vaga na final na quinta-feira (28), no mesmo horário.

Já na 2ª divisão, os semifinalistas são Paysandu, Unidos da Morada, Grêmio Horizonte e Lírios City. As equipes voltam a campo no dia 4 de outubro, com os confrontos entre Unidos da Morada x Grêmio Horizonte, às 19h30, e Paysandu x Lírios City, às 21h30, ambos também no Centro Cívico.

“Estamos com uma expectativa muito boa para as semifinais do nosso Gigantão. Tivemos grandes jogos até aqui e a tendência é que os duelos sejam ainda mais disputados e emocionantes. É hora de conhecermos os finalistas da competição, contamos com a presença de todos”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Confira os resultados do final de semana:

1ª divisão

Sábado, 23/09

Bruxela 2 x 0 River Plate

Descubra 3 x 0 Unidos Mathiensen

2ª divisão

Domingo, 24/09

Paysandu 2 x 1 Arsenal Novo Mundo

Unidos da Morada 2 x 0 Liverpool

América II 0 x 3 Grêmio Horizonte

Lírios City 1 x 0 Sporting ZNC

Confira a tabela das semifinais:

1ª divisão

Quarta, 27/09

19h30 – São Roque x Zanaga – campo do Centro Cívico

Quinta, 28/09

19h30 – Bruxela x Descubra – campo do Centro Cívico

2ª divisão

Quarta, 04/10

19h30 – Unidos da Morada x Grêmio Horizonte – campo do Centro Cívico

21h30 – Paysandu x Lírios City – campo do Centro Cívico

