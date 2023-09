Nova Odessa abre inscrições para estagiários de nível superior em 8 áreas

A Prefeitura de Nova Odessa, em conjunto com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola, parceiro da Administração Municipal nesta área), prossegue até o meio-dia do próximo dia 05/10 com as inscrições de estudantes de Ensino Superior para cadastro reserva de vagas de estágio remunerado em diversas áreas. A bolsa-auxílio é de R$ 1.320,00 por mês, mais auxílio-transporte e refeição.

O processo seletivo visa a formação de cadastro reserva (ou seja, para serem “convocados” conforme surjam vagas na Prefeitura) para estágio supervisionado de alunos dos cursos superiores de Comunicação Social, Direito, Farmácia, Jornalismo, Marketing, Pedagogia, Publicidade e Propaganda e Serviço Social – todos voltados a alunos do 1º ao 6º semestre.

Para participar, os interessados podem se inscrever pela internet, no site do CIEE – em https://pp.ciee.org.br/vitrine/11431/detalhe. A carga horária dos estudantes eventualmente convocados para o estágio será de 30 horas semanais, divididas em 6 horas diárias, durante o período vigente (inicial) de 12 meses do contrato de estágio (podendo ser prorrogado).

LEIA TAMBÉM: Calorão, chuva e queda de temperatura nos próximos dias; veja previsão

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deve conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos – como estar cursando entre o 1º e o 6º semestres do respectivo curso superior e ter 16 anos ou mais.

Podem se inscrever estudantes que residem nas cidades de Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Americana e Santa Bárbara d’Oeste. O Processo Seletivo acontece em conformidade com a Lei Federal nº 11.788/2008 e Lei Municipal nº 2.798/2013, alterada pela Lei Municipal nº 2.964/2015.

As inscrições online se encerram às 12h do dia 05/10. No dia 16/10, deve ser publicada a classificação provisória dos inscritos aprovados. A interposição de eventuais recursos pelos interessados poderá ser feita no dia 17/10, e a publicação da classificação definitiva acontece no dia 20/10.

Dúvidas e dificuldades durante o período de inscrição devem ser enviadas via e-mail, com identificação completa do candidato, nome do processo e o relato do problema, pelo endereço eucandidatosp@ciee.ong.br.