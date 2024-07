O humor entra em cartaz no Teatro Municipal Lulu Benencase, neste domingo (7), com Rafael Portugal e o stand-up “Eu comigo mesmo”, às 19h. Ator de “A Culpa é do Cabral” no Comedy Central, do “Porta dos Fundos”, e ex-apresentador do quadro de humor do Big Brother Brasil, Rafael conta um pouco das histórias mais engraçadas que aconteceram em sua vida.

Entre elas, quando ele se alistou no Exército e não tinha nenhuma noção do que iria acontecer lá dentro. E como morador da zona oeste do Rio de Janeiro não podiam faltar as histórias que aconteciam dentro do trem.

“Uma ótima opção para quem gosta do gênero, com uma das referências do stand-up nacional no palco do Teatro Municipal”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Para ver Rafael Portugal

Os ingressos custam de R$ 50 a R$ 100 e podem ser adquiridos na bilheteria ou no site www.entravip.com.br. A entrada promocional solidária é de R$ 80, com a doação de 1 kg de alimento. A bilheteria funciona de terça a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h. A classificação é de 14 anos.

O Teatro Municipal fica na rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol.